Šafarić: Prvih 20 minuta kao da uopće nismo došli na utakmicu
Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener domaćih Nikola Šafarić.
- Moramo biti zadovoljni, imali smo dvije teške utakmice protiv Rijeke i Dinama koje smo lagano izgubili. Prvih 20 minuta kao da nismo došli na utakmicu, a tek nakon primljenog gola smo počeli igrati. Kasnije smo im lagano dolazili u zadnju trećinu, zabili prekrasan gol. U drugom dijelu smo imali dvije situacije koje je bilo teže promašiti nego zabiti, ali što je tu je - započeo je za MAX Sport.
Je li vas Hajduk iznenadio?
- Pretrčavali su nas, nismo dobro reagirali. Kako smo pripremali utakmicu, tako su nas i probijali. Pala je koncentracija pojedincima, a kasnije smo morali promijeniti sustav.
Izvadili ste Latkovića, a ubacili dodatnog stopera?
- Pričali smo o tome na poluvremenu, nije funkcioniralo i morali smo to mijenjati.
Jurić je izborio penal, ali iz zaleđa?
- Šteta što Mamić nije ranije dodao, Jurić je odlično ušao i šteta što nas nije nagradilo.
Neće biti Mladenovskog u Kupu?
- Lesjak je odigrao odlično, Škaričić se vratio, Punčec je tu... Jedan je otišao, drugi se vratio. Sve su to dobri igrači, svi žele dobiti priliku.
Nemate puno vremena za odmor?
- Prošlo je 15-ak godina od zadnjeg polufinala. Morat ćemo malo osvježiti momčad, morat ćemo malo rotirati. Danas nije mogao igrati Vuk, a Tavares je igrao odlično nakon dulje vremena.
Nakon toga nešto lakši raspored u HNL-u?
- Sad svi očekuju nešto, a sve utakmice su u "pet grama". Ako se malo opustiš bivaš kažnjen - rekao je trener Varaždina nakon utakmice.
