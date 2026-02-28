Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER VARAŽDINA

Šafarić: Prvih 20 minuta kao da uopće nismo došli na utakmicu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić: Prvih 20 minuta kao da uopće nismo došli na utakmicu
3
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Prošlo je 15-ak godina od zadnjeg polufinala Kupa što se nas tiče. Morat ćemo malo osvježiti momčad, morat ćemo malo rotirati. Danas nije mogao igrati Vuk, a Tavares je igrao odlično

Admiral

Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener domaćih Nikola Šafarić

- Moramo biti zadovoljni, imali smo dvije teške utakmice protiv Rijeke i Dinama koje smo lagano izgubili. Prvih 20 minuta kao da nismo došli na utakmicu, a tek nakon primljenog gola smo počeli igrati. Kasnije smo im lagano dolazili u zadnju trećinu, zabili prekrasan gol. U drugom dijelu smo imali dvije situacije koje je bilo teže promašiti nego zabiti, ali što je tu je - započeo je za MAX Sport. 

Je li vas Hajduk iznenadio?

- Pretrčavali su nas, nismo dobro reagirali. Kako smo pripremali utakmicu, tako su nas i probijali. Pala je koncentracija pojedincima, a kasnije smo morali promijeniti sustav. 

Izvadili ste Latkovića, a ubacili dodatnog stopera?

- Pričali smo o tome na poluvremenu, nije funkcioniralo i morali smo to mijenjati. 

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jurić je izborio penal, ali iz zaleđa?

- Šteta što Mamić nije ranije dodao, Jurić je odlično ušao i šteta što nas nije nagradilo. 

Neće biti Mladenovskog u Kupu?

- Lesjak je odigrao odlično, Škaričić se vratio, Punčec je tu... Jedan je otišao, drugi se vratio. Sve su to dobri igrači, svi žele dobiti priliku. 

Nemate puno vremena za odmor?

- Prošlo je 15-ak godina od zadnjeg polufinala. Morat ćemo malo osvježiti momčad, morat ćemo malo rotirati. Danas nije mogao igrati Vuk, a Tavares je igrao odlično nakon dulje vremena. 

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon toga nešto lakši raspored u HNL-u?

- Sad svi očekuju nešto, a sve utakmice su u "pet grama". Ako se malo opustiš bivaš kažnjen - rekao je trener Varaždina nakon utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026