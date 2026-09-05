Šafarić: Svaka utakmica ima svoje zamke. Cabello: Za nas je susret bio težak, ali učimo se

Varaždin i Istra odigrali su 0-0 u šestom kolu HNL-a, iako su domaći imali više prilika. Varaždinci su dvaput pogodili okvir gola, ali nisu uspjeli svladati gostujućeg golmana. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić istaknuo je da je njegova momčad prema prikazanom zaslužila više od jednog boda.

- Mislim da smo bili puno bolji, dominirali smo od prve do posljednje minute, stvarali šanse, malo imali te nesreće, prečka, stativa. Malo je nedostajalo, još nekih sitnica u završnici, malo mekoće je falilo, ali dečkima ništa ne mogu reći, dali su sve od sebe, od prve do zadnje minute stvarali šanse. Istri čestitam na dobroj utakmici, vidi se da su dobro organizirani, da imaju odličnu tranziciju i nije lagano igrati protiv njih, rekao je Šafarić.

Varaždin je ostao bez Ivana Mamuta, pa je Šafarić komentirao i mogućnost dovođenja novog napadača do kraja prijelaznog roka.

- Vidjet ćemo, ako će se pojaviti nešto zanimljivo, onda ćemo uzeti, no nećemo ništa na silu. Moramo pričekati dan-dva da vidimo ima li nešto na tržištu što nam odgovara po budžetu i kvaliteti.

Unatoč remiju, Varaždin je nastavio s čvrstom igrom u obrani. Šafariću je posebno važno što njegova momčad i dalje teško prima pogotke te što kroz utakmice zadržava kontinuitet.

- Svaka utakmica je jako zahtjevna, svaka ima svoje neke zamke. Opet nismo primili gol, to me veseli. Prema naprijed je nedostajalo nekoliko igrača da budu bolje raspoloženi. Mislim da dobro radimo, čini mi se da imamo malo drugačiji mentalitet, od prve do zadnje minute se pokušava pobijediti, nema velikih padova u igri. To me veseli. Stabilni smo, kvalitetni. Rezultat neće uvijek biti kakav mi želimo, bitno je da odrađujemo utakmice iz tjedna u tjedan i tu sam jako zadovoljan, zaključio je trener Varaždina.

Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Istra je u Varaždinu osvojila bod, a trener Javier Cabello nakon utakmice rekao je da konačan rezultat nije bio ono što je očekivao prije početka.

- Ako se ne varam, i jedni i drugi su zabijali u svakoj dosadašnjoj utakmici, tako da se sada najmanje očekivalo 0-0. Za nas je bila teška utakmica, ovdje nije lagano igrati, Varaždin je pobijedio sve utakmice kod kuće. Dobro iskustvo za naše igrače, znate da smo mlada momčad i moramo učiti iz ovakvih utakmica. Mislim da smo bili jako kompetitivni, bilo je trenutaka u kojima nismo mogli igrati kako smo htjeli pa smo morali na drugačiji način. Mislim da su igrači odradili odličan posao, rekao je španjolski strateg.

Varaždin i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Istru sada čekaju i obveze u Hrvatskom kupu, a Cabello je naglasio da momčad mora ostati usredotočena na ono što slijedi.

- Sada je prvo Kup, na to smo fokusirani, nakon toga ćemo vidjeti s Rudešom. Moram reći da trebamo ići korak po korak, utakmicu po utakmicu. To znači da moramo biti svjesni da moramo uvijek igrati na visokom nivou. Nema lagane utakmice. Ako mislimo da možemo pobijediti prije početka, nećemo pobijediti. Moramo dati 100 posto da se natječemo, zaključio je Cabello.