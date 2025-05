Šafarić: Varaždin je najbolja priča HNL-a! Rožman istaknuo mladića: 'Pokazao je potencijal'

Ni najvjerniji simpatizeri i navijači Varaždina nisu predviđali da će Varaždinci do zadnjeg kola biti u borbu za četvrto mjesto, koje možda vodi u Europu. Pobjedom 2-1 protiv Osijeka to su i potvrdili te će u zadnje kolo ući s 49 osvojenih bodova i na četvrtom mjestu. Premašili su prošlosezonski fond bodova, kad su Varaždinci s 42 boda zauzeli na kraju šesto mjesto.

Protiv Osijeka momčad Nikole Šafarića izgledala je vrlo zrelo prema naprijed. Dvije povratne lopte koje su završile iza leđa Malenice u golu su automatizirane akcije.

- Sve smo pokazali. Na ovakvom nivou igrati 35 utakmica, s tolikim promjena i s nekim upitnicima oko našeg rada, svaka im čast. Moji igrači su pokazali koliko dobro se radi. Koliko vrijede i za mene imaju poštovanje cijele naše nacije - rekao je trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić.

I ono što krasi momčad Varaždina ove sezone je taj momčadski, obiteljski duh, koji ih drži kada je rezultat nepovoljan. Uspjeli su se vratiti nakon početnog minusa. Varaždin je s ova dva gola došao do 28 golova u sezoni, isti broj golova, zanimljivo, ima i zadnji Šibenik. Teško se oteti dojmu da bi Varaždin bio sigurno četvrti, pa čak i možda spreman ugroziti trećeplasiranog da su imali napadača koji će zabiti deset golova. Najbolji strijelac je Dimitar Mitrovski s osam, koji je krilo, a napadači Dabro i Antunović zabili su po jedan.

Osijek i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Takav budžet kakav imamo, a nismo izgubili dva razlike i trenutačno smo četvrtoplasirani. Ponosan sam na sve što smo uspjeli napraviti. Iako je bilo mnogo promjena ove sezone, pokazali smo da smo kvalitetno izabrali i nismo imali oscilacija. Mi smo najbolja priča HNL-a - rekao je Šafarić.

Trener Osijeka Simon Rožman čestitao je Varaždincima na slavlju.

- Dobro smo ušli i brzo poveli. Onda smo domaćinu s pasivnom obranom u srednjem bloku dopustili da dođe do vodstva. Pokušali smo s malim korekcijama i imali prilike, no nismo uspjeli stići do boda - rekao je Slovenac.

U završnici susreta istaknuo se mladi Niko Farkaš s dvije sjajne asistencije.

- Malom čestitam. Imamo jako puno ozlijeđenih igrača, pa smo priključili juniore. Niko je pokazao svoj potencijal. Važno je da se mladi pokažu da mogu biti konkurentni - zaključio je Rožman.