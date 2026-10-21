Saga oko Citya: 'Možemo od vlasnika tražiti da proda klub'

Neovisni nogometni regulator (IFR) imat će "apsolutne ovlasti” prisiliti vlasnike Manchester Cityja na prodaju kluba, utvrdi li se da su njime upravljali na nepropisan način, izjavio je čelnik tog nadzornog tijela.

Neovisno povjerenstvo utvrdilo je da je Manchester City kršio pravila Premier lige uspostavljanjem "lažnih" sponzorstava, čime su tijekom devet sezona umjetno povećavali prihode ili smanjivali troškove za više od 900 milijuna funti (oko 1,07 milijarde eura). Također je utvrđeno da su poduzeli "koordinirane napore" kako bi "zaustavili i otežali" istragu Premier lige o tim aranžmanima.

David Kogan, čelnik IFR-a, rekao je u podcastu "The Rest Is Football" (Ostalo je nogomet) kako je prerano govoriti o konkretnim potezima koje bi njegova organizacija mogla poduzeti, s obzirom na to da je Manchester City uložio žalbu na prvotnu odluku povjerenstva. Ipak, potvrdio je da IFR ima ovlasti prisiliti vlasnika kluba, šeika Mansoura, na prodaju, ako se procijeni da je to prikladno.

- Imamo ovlasti zatražiti od vlasnika da se povuče iz kluba, ako smatramo da njime upravlja na način koji nije primjeren, pošten ili propisan - rekao je Kogan.

Zanijekao je da vlasnik može odbiti prodaju udjela te ustvrdio da IFR ima apsolutne ovlasti za provedbu prodaje kluba, ako do toga dođe. Govorio je mogućnosti da IFR pokrene istragu protiv Manchester Cityja.

- Neću dopustiti da me se prisili na donošenje suda o ovome prije nego što dobijemo odgovore na sva pitanja. Tek tada ćemo odlučiti hoćemo li pokrenuti vlastitu istragu, donijeti zaključke i odrediti daljnje korake. Donositi odluke unaprijed bila bi golema pogreška - rekao je Kogan i najavio da će podnijeti ostavku, ako dođe do bilo kakvog političkog uplitanja u eventualnu istragu IFR-a o Manchester Cityju, s obzirom na bojazan da bi cijeli slučaj mogao prerasti u diplomatsko pitanje između Ujedinjenog Kraljevstva i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njegovi su komentari izneseni u trenutku kada britansko regulatorno tijelo za računovodstvo ponovno preispituje financije Manchester Cityja.

U dopisu upućenom Odboru za poslovanje, inovacije, znanost i trgovinu pri Donjem domu parlamenta, Vijeće za financijsko izvještavanje (FRC) potvrdilo je da je 30. rujna predmet uzelo u "regulatorno razmatranje". Iz FRC-a su naveli da proučavaju nalaze neovisne komisije te provode "preliminarne provjere" kako bi utvrdili postoje li temelji za pokretanje službene istrage.