Šahist koji voli Cruyffa i Lea: Kad on ode, ostat će nam suze

Kao igrač osvojio je jedan jedini trofej, '85 (Superkup sa madridskim Atleticom). Trenerske vitrine još su mu totalno prazne. Najveći klub koji je do jučer trenirao je Betis, ali... Enrique 'Quique' Setien dobio je pod zapovjedništvo - Messija i Barcelonu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko je Quique Setien, trener koji će odlučivati i o sudbini Ivana Rakitića?

Rođen je u Cantabriji, u Santanderu na sjeveru Španjolske. Ima 61 godinu i 19 godina trenerskog iskustva nakalemljenog na jednako toliko dugi staž profesionalnog nogometaša.

Ulaznicu za Camp Nou ispisao si je nogometom koji je njegov Betis igrao u sezoni 2017/18., ali i stalnim, višegodišnjim javnim divljenjem nogometnoj i životnoj filozofiji možda i najvećeg imena u povijesti nogometne igre - Johana Cruyffa.

A Cruyff je u gotovo cijelom svijetu božanstvo promišljanja nogometne igre, ali nigdje više nego u svoje 'dvije domovine', Nizozemskoj i Kataloniji.

Cruyff je kao igrač u djelo proveo najveći Ajax, a kao trener stvorio Barcelonu koja već četiri desetljeća blistavo funkcionira na temeljima koji se ne mijenjaju. Cruyffovim temeljima.

Danas joj je kormilo prve momčadi u rukama čovjeka koji je i prije nego što će postati trener uživo, pred milijunima rekao:

- Osjećao sam da se nogomet može bolje igrati, ali nisam znao kako. Nisam znao... Dok nije došao Johan i svima nam pokazao što je nogomet.

U Santanderu ga zovu 'Maestro' i bezuvjetno obožavaju. Izjavio je da je Messi najbolji svih vremena i da će plakati kad Leo prestane igrati!

Kad je s Betisom gostovao na Nou Campu Busquets mu je poklonio dres sa posvetom 'Za Quiquea, sa ljubavlju i divljenjem za način na koji gledaš na nogomet'.

Kao igrač od Barce je gubio 12 puta, a samo ju pet puta pobijedio. Kao trener šest je puta izgubio, a samo jednom pobijedio.

'Nismo znali gdje je lopta'

Nema jamstva da će uspjeti u 'klubu koji je više od kluba', ali neke prerekvizicije ima. Istina, nije bio prvi izbor, ali nije ni izabran bez veze. Jer Quique Setien nije tek još jedno od trenerskih imena u oceanu stručnjaka i 'stručnjaka' nogometne igre.

- Strast i posjed, zajedništvo u momčadi i zajedništvo momčadi i navijača. To su sastojci bez kojih nema ni uspjeha, a ni dobrog nogometa kroz koji uspjeh dolazi - kaže novi Barcin trener.

- Naravno, način igre umnogome ovisi o tradiciji sredine u kojoj vodiš momčad. Ja sam kao već formirana osoba i poznati nogometaš došao u Atletico, ali trebao je jedan veliki čovjek i trener, Luis Aragones, da me nauči kako za Atletico nije dovoljno "samo" igrati i pobjeđivati. U tom si dresu i radnik i fajter ili te navijač koji se svaki dan bori da prehrani obitelj jednostavno nikad ne prihvati kao svoga.

Setien se sjeća kako se osjećao moćno dok nije naletio na... Cruyffovu momčad.

- Bili smo u vrhu. Jaki, tvrdi, teško nas je bilo i načeti, a kamoli slomiti. Bojali su nas se. I onda nam na Calderon dođe Barcelona, Johan se smješka i gleda, a mi sve tako jaki i zastrašujući: cijelu utakmicu ili ne znamo gdje je lopta ili znamo gdje je, ali samo trčimo za njom - sjeća se Setien.

- Imao sam 27-28 godina i sam sebi rekao 'E to... To je to! Hoću igrati u takvoj momčadi i znati zašto tako igraju'. S godinama sam shvatio, a sada kao trener hoću da moje momčadi to imaju: posjed, svijest igrača da su koliko god individualno bili jaki uvijek dio nečega većeg od njih samih i da oni koji za nas navijaju razumiju što želimo postići.

'Draži mi je šah nego nogomet'

Ali koliko vremena možeš u Barceloni dobiti da svima objasniš što želiš, da u to uvjeriš i igrače i publiku ako te ne prati...

- Rezultat! Znam. Danas se sve gleda kroz rezultat jer nogomet je dosta pokvaren ogromnim novcem koji se vrti u njemu. No za mene do rezultata, posebno ne do dugoročno dobrog i pobjedničkog rezultata, nema kratica. Zato i kažem da je jedan od neophodnih preduvjeta uspjeha zajedništvo svih u klubu i - oko kluba.

Slušajući ga, čovjek bi pomislio 'Jadna njegova obitelj i prijatelji koji nisu zaluđeni nogometom'. Pomislio i: prevario se.

- Od gledanja nogometa daleko mi je draže igrati šah! To je to. To je ta priča... Zauzmi sredinu, dominiraj tom sredinom ploče ili travnjaka. Imaj inicijativu na ploči, imaj loptu u nogama na travnjaku.

I ne folira. Puste je godine član šahovskog kluba Torresblancas u rodnom Santanderu kojem pomaže na sve moguće načine, šah promovira kad god može i stigne, igra kad god može, a doživio je i užitak igranja protiv velemajstora Kasparova i Karpova te ukrajinskog čuda od djeteta Sergeja Karjakina, a često objavljuje i članke o šahu! Kao npr. onaj pod naslovom 'Što nam se dogodilo u Reykjaviku' koji je tiskan u El Mundu u kojem je objavio i svoj posljednji pozdrav Bobbyju Fischeru.

Quique Setién in May 2019: "When a player like Xavi retires, it's as if a kidney is removed. And the day that Messi retires, I will cry forever." pic.twitter.com/GlPezuvWqw — Barça Watch (@BarcaWatch) January 13, 2020

- Šah me izolira od distrakcija. Izolira i fokusira. To mi je ispušni ventil, ali i iskustveno podsjećanje na činjenicu: koliko god bilo pravila i reda, nikad se ne može sve predvidjeti. I uvijek će se, kad-tad, naći netko tko će se bolje adaptirati na novu situaciju i pobijediti te.

Mnoge je svoje kolege i pomoćnike učio šahu, a misli da se djecu u oba sporta uči istome: predviđanju situacije koja tek dolazi i rješavanju problema kojeg vidiš prije protivnika.

- Moj Betis je nastao na tom temelju. Nismo igrali lijepo, imali dobre rezultate i podršku navijača jer smo bili jači i bogatiji od drugih nego smo brže i bolje mislili o nogometu.

'Lopta... Hoću: loptu'!

U španjolskome nogometu u jednaku su šahovsku strast uronjeni Rafa Benitez i Esteban Granero, ali ne toliko i Setienov sin Laro (24) koji kao i njegov otac igra nogomet samo zasad nije otišao dalje od niželigaških momčadi.

Kao uzora naveo ga je i nekadašnji Osijekov trener, Dino Skender ("Jako cijenim Pepa Guardiolu, ali trojicu trenera pratim više i oni su mi neki uzori. To su Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann i - Quique Setien iz Betisa").

Back in 2017 Quique Setién wanted to instill his style into Real Betis.



He'll bring that same energy to Barcelona. pic.twitter.com/3FPU5HOeEx — ESPN FC (@ESPNFC) January 13, 2020

Na kraju svake svoje nogometne priče, nakon što ponavlja sastojke koje mu momčad mora imati, nakon što priča o strasti, zajedništvu, paraleli sa šahom i prenošenju ideja ne samo igračima nego i navijačima, Setien kao da sam sebi kaže 'ma ne filozofiraj satima' pa zaključi:

- Ma zapravo je jednostavno. Lopta. To je ono što želim. Želim da moja momčad: ima loptu!

E pa na pravo si mjesto došao, majstore. Uz dodatnu 'malu' olakšicu: Barcelona na istoj filozofiji počiva barem pola stoljeća, a uz to... U momčadi imaš Lea Messija!

Quique Setien, trener Barcelone. Upao na klupu usred sezone. Pred njim su borba za naslov s Realom i lov na Ligu prvaka. Quique Setien je - na potezu.