Sala prije smrti: Klubu je bitan samo novac! Nisu me ni pitali...

Sinoć sam se čuo s Meissom (Salin agent, nap.a). Rekao mi je da mu se javio Franck Kita (sin Nantesovog vlasnika Waldemara, nap.a). Žele me prodati. Stigla je ponuda Cardiffa, uspjeli su ispregovarati dobre uvjete, dobit će puno novca i žele da odem tamo, priča Emiliano Sala u glasovnoj poruci koju su pustili na francuskoj televiziji.

Argentinski nogometaš koji je tragično stradao početkom godine poslao je 9. siječnja, samo dva tjedna prije svoje pogiblje, audio WhatsApp poruku prijatelju u kojoj mu govori kako ne želi transfer u Cardiff. Poruka je puštena u dokumentarcu 'Emiliano Sala, tajne slomljene sudbine'. Sala prijatelju objašnjava kako za njega kao igrača Cardiff nije privlačan izbor, ali se teško oduprijeti pritisku Nantesa koji je uspio dogovoriti odštetu od 17 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ugovor je dobar, ali s nogometne perspektive mi nije zanimljiv. I tako... pokušavaju me na sve načine nagovoriti da idem tamo. Nije mene strah ići, navikao sam se boriti tijekom karijere, otišao bih i tamo i izborio se za svoje mjesto... Ali, rekao sam sam sebi da mi Meissa mora pronaći nešto bolje do kraja prijelaznog roka - priča Sala.

- I Meissa je odbio Cardiff jer ne želi da idem tamo. On misli da s nogometne strane, s pozicije na kojoj se nalazimo danas, s obzirom na moju igru i na ugovor kakav imam, smo mi ti koji smo u poziciji da pregovaramo. Ali mene to ne zanima, je*e mi se za pozicije moći, želim naći nešto zanimljivo u smislu ugovora i igračke perspektive. Samo što je teško nekada imati oboje...

- Ne želim uopće pričati s Kitom, ne želim se živcirati. Muka mi je od njega samo kad ga vidim... Što se njega tiče, on me želi poslati u Cardiff jer je izvukao super uvjete, dobit će novac koji želi. On želi da idem, mene nije ni pitao što ja želim... Bitan mu je samo novac. Ma potpuni kaos. To ti je to... nemam pojma što će biti.

- Ne znam što da napravim. Ja sam taj koji ustaje svakoga dana i gleda tu osobu... Ali nitko ne gleda mene, nitko ne gleda ono kroz što ja moram prolaziti. Teško je, osjećam da nema puno ljudi koji bi se stavili u moju poziciju - rekao je Sala.

Cardiff i Nantes još uvijek nisu razriješili financijske zavrzlame Salinog transfera. U veljači je Nantes tužio Cardiff Fifi jer engleski klub nije na vrijeme uplatio prvu ugovorenu ratu odštete.

'Ne želim zarađivati na nekome tko je poginuo'

O svemu se oglasio i predsjednik Nantesa Waldemar Kita. Optužen je da nije želio slušati Salu, ali on se ne slaže s tim.

- Razumijem bijes Emanuelove majke, ali ja sam joj na zadnjem sastanku rekao da im mogu pomoći. Ipak, ispričavam se majci i razumijem ju. Više ni ne želim ovaj novac, možda ga i nikada ne dotaknem. Ne želim zarađivati na nekome tko je tragično poginuo, to me ne zanima - rekao je predsjednik Nantesa i dodao:

- Iznenađen sam i razočaran, ali moram prihvatiti različita viđenja situacije kod ljudi. Nažalost, nepotrebne nesreće se događaju. Bio je 'dječak' i to vrlo dobro odgojen. Da nije umro, siguran sam da bi danas bio jako sretan jer sam dojma da su ovo riječi izrečene pod nečijim utjecajem.

Poginuo u padu aviona, tijelo pronađeno u privatnoj istrazi

Emiliano Sala poginuo je u padu aviona u Engleski kanal 21. siječnja. Letio je iz Nantesa u Cardiff u kojemu je trebao nastaviti svoju karijeru. Ipak je potpisao ugovor 'težak' 17 milijuna eura.

Ubrzo nakon polijetanja, avion je nestao s radara. Službena potraga je započela dva dana kasnije, a gotovo tri tjedna nakon nesreće istražitelji su locirali olupinu na 63 metra dubine i izvukli jedno tijelo. Mrtvozornik je identificirao nogometaševo tijelo, autopsija je napravljena u Engleskoj, a tijelo je zatim prevezeno u njegovu rodnu Argentinu gdje je pokopan. Tijelo pilota Davea Ibbotsona nije pronađeno.

Samo tri mjeseca nakon tragedije preminuo je Horacio, Emilianov otac. Njegovo je srce prestalo kucati, bol za sinom je bila prevelika...