Salah je glavna faca na Otoku: Što u najboljih 11 radi Aguero?

Potvrđena je najbolja jedanaestorka Premier lige za ovu sezonu u kojoj se nalazi najviše igrača novog prvaka engleske, Manchester Cityja.

Među tim igračima, svoje mjesto u vrhu napada je pronašao i Segio Agüero, po prvi put nakon provedenih sedam sezona u dresu Cityja.

Iako čudno zvuči činjenica kako je ovo tek prvi put za sjajnog Argentinca da se nalazi u ovoj ekipi, mnogi smatraju kako to ove sezone ipak nije zasluženo. Navodi se kako je bilo puno boljih opcija za poziciju lijevog krila, u vidu Agüerovih suigrača Sanea i Sterlinga ili Liverpoolovog Manea.

Svoje mjesto među najboljima su naravno pronašli i dvojica igrača koji se izravno bore za najboljeg igrača engleskog prvenstva, Kevin De Bruyne i Liverpoolov Mohamed Salah, čije su igre ove sezone ugodno iznenađenje za cijeli nogometni svijet.

Sjajni Egipćanin je ove sezone u 32 nastupa zabio 30 golova čime je trenutno prvi strijelac Premier lige, ispred Tottenhamovog Kanea koji ima 26 golova, a koji je također zaslužio svoje mjesto u najboljoj ekipi.

S druge strane, De Bruyne je jedan od ključnih igrača Cityja zahvaljujući velikom broju asistencija, sjajni Belgijac je podijelio 15 asistencija u 33 utakmice.

Kao najbolji golman ove sezone, David De Gea se zasluženo nalazi na golu ove ekipe. Golman Manchester Uniteda jedan je od glavnih razloga zbog kojeg ekipa Josea Mourinha još uvijek ima izgledne šanse da ovu sezonu završi na drugom mjestu. Sjajni je Španjolac ove sezone sačuvao svoju mrežu netaknutom u čak 16 od 33 odigranih utakmica.

