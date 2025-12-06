Obavijesti

Salah: Liverpool me baca pod autobus. Netko me ovdje ne želi

Piše Petar Božičević,
Foto: Phil Noble/REUTERS

Imao sam dobar odnos s trenerom. Sad odjednom više nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto. Čini mi se da me netko ne želi u klubu. Jasno mi je da netko želi svaliti svu krivicu na mene, kaže Salah

Liverpool je u velikoj krizi. Momčad se nalazi na osmom mjestu Premier lige sa 23 boda, a jedan od igrača čija se forma u odnosu na prošlu sezonu znatno pogoršala jest Mohamed Salah. Egipćanin je šokirao Otok izjavama nakon utakmice s Leedsom. 

- Ovo mi je neprihvatljivo. Ne znam zašto mi se ovo događa. Ne razumijem to. Toliko toga sam napravio za ovaj klub. Ne moram se svaki dan boriti za svoju poziciju, zaslužio sam je. Kako ja vidim ovu situaciju, bacili su Moa pod autobus jer je Mo problem u ekipi. Ja ne mislim da sam problem - rekao je Salah i dodao:

- Imao sam dobar odnos s trenerom. Sad odjednom više nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto. Čini mi se da me netko ne želi u klubu. Jasno mi je da netko želi svaliti svu krivicu na mene. Klub mi je puno toga obećao tijekom ljeta, a sad sam već tri utakmice na klupi. Sve što mogu reći je - ispunite svoja obećanja. 

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Salah će idućeg tjedna protiv Brightona odigrati posljednju utakmicu na Anfieldu prije odlaska na Afrički kup nacija. 

- Vidjet ćemo. Ja ću uživati u utakmici čak i ako ne igram. Vidjet ćemo što će se dogoditi, igra se na Anfieldu, pozdravit ću se s navijačima, otići na Kup nacija... Jer ionako ne znam što će se dogoditi dok sam ja ondje - rekao je Salah. 

Premier League - Liverpool v Sunderland
Foto: Peter Powell/REUTERS

Egipatski ofenzivac prošle je sezone zabio 34 gola i 23 namjestio u 52 utakmice, a ove je sezone u 19 utakmica zabio pet golova, uz tri asistencije. 

