Salah objavio fotku u božićnom duhu, javio mu se Dejan Lovren

Mohamed Salah (33) nalazi se na Afričkom kupu nacija s reprezentacijom Egipta, ali svejedno je na Instagramu objavio fotografiju u božićnom izdanju. Ispod jelke se nalaze njegove dvije kćeri, a ispod objave se komentarom javio i Dejan Lovren.

Bivši hrvatski reprezentativac objavio je dva srca i emotikon sklopljenih ruku.

Ipak, nisu svi bili oduševljeni Salahom objavom, mnogi su ga napali zbog objave jer je on muslimanske vjere.

"Beznadan slučaj"

"Fokusiraj se na prvenstvo"

"Ovaj tip samo baca mamce u ovom trenutku", neki su od komentara ispod objave.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Salah je za Liverpool ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio pet golova, uz četiri asistencije. Pomalo je pao u drugi plan pod vodstvom Arnea Slota s kojim je imao i konflikt, ali čini se da su riješili situaciju.