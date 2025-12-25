Salah je za Liverpool ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio pet golova, uz četiri asistencije. Pomalo je pao u drugi plan pod vodstvom Arnea Slota s kojim je imao i konflikt, ali čini se da su riješili situaciju
EGIPATSKI 'FARAON'
Salah objavio fotku u božićnom duhu, javio mu se Dejan Lovren
Čitanje članka: < 1 min
Mohamed Salah (33) nalazi se na Afričkom kupu nacija s reprezentacijom Egipta, ali svejedno je na Instagramu objavio fotografiju u božićnom izdanju. Ispod jelke se nalaze njegove dvije kćeri, a ispod objave se komentarom javio i Dejan Lovren.
Bivši hrvatski reprezentativac objavio je dva srca i emotikon sklopljenih ruku.
Ipak, nisu svi bili oduševljeni Salahom objavom, mnogi su ga napali zbog objave jer je on muslimanske vjere.
- "Beznadan slučaj"
- "Fokusiraj se na prvenstvo"
- "Ovaj tip samo baca mamce u ovom trenutku", neki su od komentara ispod objave.
Salah je za Liverpool ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio pet golova, uz četiri asistencije. Pomalo je pao u drugi plan pod vodstvom Arnea Slota s kojim je imao i konflikt, ali čini se da su riješili situaciju.
