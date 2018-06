Salah ponuđen Barceloni! Sve ovisi o - Antoineu Griezmannu

Španjolski AS lansirao je senzacionalnu vijest - Mohamed Salah ponuđen je Barceloni. Ta vijest odjeknula je brzinom munje u svijetu nogometa, ali sve ovisi o Griezmannu.

Naime, prema tvrdnjama Španjolaca, sjajni Egipćanin je ponuđen od strane svojih agenata Barceloni, a sastanak između kluba i Salahovih agenata je već održan.

No, sve ovisi o Griezmannu koji je zasigurno prva meta Barcelone ovoga ljeta. Već dulje vrijeme se spominje kako je Francuz postigao usmeni dogovor s katalonskim gigantom i još se samo čeka da on stavi svoj potpis na ugovor.

U Barceloni se nadaju kako će Griezmann "održati obećanje" i priključiti se njima, ali ukoliko taj transfer propadne, katalonski klub već ima zamjenu.

Salah has been offered to Barcelona by his agentshttps://t.co/TGrzM88EIq pic.twitter.com/nfHNJdkK3U