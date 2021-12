Sretan Božić, poruka je ponajboljeg svjetskog igrača i egipatskog reprezentativca Mohameda Salaha (29) ispred božićnog drvca s obitelji, a sve je to izazvalo kontroverze u Africi te među mnogim njegovim pratiteljima na društvenim mrežama.

Nije to prvi put da netko od nogometaša muslimanske vjeroispovijesti čestita Božić, ali to ne nailazi na odobravanje. Dobio je preko dva milijuna lajkova i više od 50.000 komentara, ali dosta je njih bilo negativno.

- 'Srami se! Izdao si islam. Ti si musliman i ne smiješ slaviti Božić. Znaš to!', 'Više nisi arapski ponos', 'To nije naš blagdan', 'Prestanite ga pratiti' - samo su neke poruke ispod Salahove objave.

U njegovu su obranu stali mnogi nogometaši, a bivši suigrač i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren ga je podržao.

- Lovely, brate - napisao je nogometaš Zenita.

Bilo kako bilo, Salah je samo pokazao kako može prijeći granice u namjeri dobre poruke - one mira, jednakosti i blagostanja kakva bi se trebala širiti svijetom i to ne samo u božićno vrijeme. No, neke stvari očito nikad neće biti shvaćene na pravi način, a podjela će, nažalost, uvijek biti...