Salahov agent o Barci: 'To nisu istine. Nađite si bolje izvore...'

Menadžer Liverpoolove zvijezde Mohameda Salaha Ramy Abbas opovrgnuo je glasine o tome kako je Egipćanin ponuđen Barceloni, u slučaju da Katalonci ne uspiju dovesti Antoinea Griezmanna.

- To se nikad nije dogodilo. Trebaju vam bolji izvori - napisao je Abbas na društvenim mrežama.

This never happened. @English_AS you need better sources. https://t.co/Y4OpwkoNYV