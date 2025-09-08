Obavijesti

KOMENTIRAO TUČNJAVU

Salimon Are nakon sukoba s Forgačem: 'Gledajte kako se briše karijera poznatog čovjeka'

Salimon Are nakon sukoba s Forgačem: 'Gledajte kako se briše karijera poznatog čovjeka'
Bivši MMA borac Abraham Are izazvao kaos u Areni! Sukob s Draženom Forgačem završio udarcima i dramom! Obojica iznose optužbe, dok Are na Instagramu ismijava incident

Čelni čovjek domaće MMA organizacije Fight Nation Championship Dražen Forgač po završetku subotnje priredbe u Areni Zagreb sukobio se sa svojim bivšim borcem Abrahamom Salimonom Areom (25). Nakon verbalnog prepucavanja ga je udario, a kasnije ga je netko, dok ga neutralizirali na podu, gazio po glavi.

Forgač je za 24sata rekao da Are nije smio biti u prostoru oko kaveza i da mu je pristupio pitanjem gdje je njegov novac, tvrdi kako je bivši borac htio napraviti scenu, kako mu je on opalio šamar i kako je "završilo kako je završilo, kako ga dečki iz osiguranja nisu mogli smiriti".

Odvjetnik šefa FNC-a Milko Križanović za 24sata je izjavio kako njegov klijent odbacuje navode kako je on bio inicijator sukoba i kako je Forgač prije godinu dana podnio kaznenu prijavu protiv Area za pokušaj iznude od 20.000 eura.

Are se o incidentu prvi put oglasio putem Instagrama. Nakon što je ostavio komentar s pet emotikona vatre u objavi na stranici Dinama, koji je čestitao Filipu Pejiću, Franciscu Barriju Croati i Mateju Batiniću na pobjedama, krenula je rasprava.

"Jel dobro Forgač udara?", upitao ga je jedan pratitelj stranice.

"Mogao je malo slabije, skoro me bacilo u nesvjesticu", odgovorio je Are uz emotikone osmijeha.

"Skoro me poslao na traumatologiju", dodao je u drugom odgovoru.

"Eh, da si ostao zdrav i bilo bi nešto od tebe. Ovako samo brišu pod tobom kao u subotu", dobacio mu je netko.

"Hahahahahahahah gledaj kako se briše karijera od “balkanskog poznatog čovjeka 'Forgija', napisao je Are.

Abraham Salimon Are porijeklom je Nigerijac, rođen je u Zagrebu, a otac ga je napustio kao šestogodišnjaka na Hreliću, kasnije mu je preminula i majka. Brigu o njemu preuzela je udomiteljica Zejna Herak. Od 2021. do 2023. imao je četiri borbe u FNC organizaciji uz jednu pobjedu, a nakon toga nastupao je i u Slam FC-u i Sparta CF-u, zadnju borbu imao je u travnju 2024., gdje je pobijedio.

- Mene krivi za propast karijere, a za to je kriv isključivo on. Ima ozbiljne probleme sam sa sobom. Dolazi u moju dvoranu, traži me, pokušava iznuditi za to što smatra da sam ja kriv. I dalje na njegovom Instagramu stoji video gdje priča o meni, na Instagramu je znao pokazivati pištolj. Žao mi je da je uopće uspio proći osiguranje i da je došlo do takve situacije, ali nakon godinu dana uzastopnog zlostavljanja, maltretiranja privatno i javno, ja zaista nisam znao što će napraviti. Mogao je mene ili nekog i izbosti, jer s njim zaista nikad ne znaš. Ako se snimao na društvenim mrežama s pištoljem, zašto ne bi pokušao i nekog ozlijediti - rekao nam je Forgač o Areu.

OSTALO

