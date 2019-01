Šaljivi španjolski mediji: Uzrok poraza je izostanak golova...

Nakon što je Hrvatska pobjedom nad Španjolskom odškrinula vrata polufinala Svjetskog prvenstva španjolski mediji navode kako su hrvatski rukometaši gurnuli španjolske u tešku situaciju u kojoj više nemaju pravo na poraz.

- Hrvatska stavila Španjolsku između oštrice i zida - pišu sportske novine Marca dodajući kako Španjolci više ne smiju kiksati u borbi za polufinale u nadolazećim utakmicama protiv Francuske, Njemačke i Brazila. -Hrvatska je vodila utakmicu ondje gdje je htjela a Španjolska nije pronašla način da preokrene situaciju - napominje Marca.

Komentator španjolske javne televizije TVE spomenuo je u izravnom prijenosu "izuzetno naelektriziranu atmosferu" u dvorani koju su dodatno poticali hrvatski igrači s parketa.

Novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni, prijestolnici španjolskog rukometa, navode kako Španjolci nisu imali niti protočnost niti rješenja u napadu. - Hrvatska se pokazala moćnijom kako na parketu tako i na tribinama gdje je njena izuzetno brojna publika vodila momčad prema pobjedi. Suci su dopuštali puno kontakta što je korpulentnijim Hrvatima također donijelo prednost - piše Mundo Deportivo.

Sportske novine AS sa sjedištem u Madridu upozoravaju kako je "Španjolska zakomplicirana budućnost nesmotrenošću protiv Hrvatske".

- Greške prilikom šutiranja na vrata protiv Makedonije ponovile su se i protiv Hrvatske no u ovoj utakmici to nije bila jedina greška. U prvom poluvremenu je kompletna momčad bila izgubljena kada su Hrvati promijenili svoju obranu iz formacije 6-0 u 5-1 - napominje AS.

Novine El Mundo naglašavaju kako su Španjolci imali problema sa zabijanjem golova. - Uzrok poraza od Hrvatske bio je izostanak golova, Španjolskoj se zakompliciralo Svjetsko prvenstvo - navode te novine, čiji su autori očito šaljivi ljudi.

Mediji redom navode nepogrešivost hrvatskog desnog krila Zlatka Horvata koji je iz osam udaraca zabio osam golova. -Fantastično - ustvrdio je komentator španjolske televizije.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj