Obavijesti

Sport

Komentari 2
OPROŠTAJ OD RUJEVICE?

Samir Toplak: Mislim da je ovo bila zadnja Frukova utakmica pred riječkim navijačima...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Samir Toplak: Mislim da je ovo bila zadnja Frukova utakmica pred riječkim navijačima...
2
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 30. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fruk je za Rijeku odigrao 94 utakmice i zabio 20 golova, a prema Transfermarktu vrijedi točno 10 milijuna eura. Odnedavno uživa i status hrvatskog reprezentativca, iako još čeka na debi

Rijeka je slavila protiv PAOK-a 1-0 na Rujevici u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Nakon dvoboja su kamere bile upurene u Tonija Fruka koji je sa suigračima stao pred navijače i proslavio pobjedu, a stručni sukomentator MAX Sporta Samir Toplak smatra da je to bio svojevrsni oproštaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Reakcija Samira Toplaka 01:26
Reakcija Samira Toplaka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Imam osjećaj da je ovo Frukova zadnja utakmica pred riječkim navijačima - rekao je Toplak u emisiji na MAX Sportu, a voditeljica Valentina Miletić dodala je da je tu bilo i nešto suza. 

Fruk je za Rijeku odigrao 94 utakmice i zabio 20 golova, a prema Transfermarktu vrijedi točno 10 milijuna eura. Odnedavno uživa i status hrvatskog reprezentativca, iako još čeka na debi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025