Samir Toplak: Mislim da je ovo bila zadnja Frukova utakmica pred riječkim navijačima...

Rijeka je slavila protiv PAOK-a 1-0 na Rujevici u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Nakon dvoboja su kamere bile upurene u Tonija Fruka koji je sa suigračima stao pred navijače i proslavio pobjedu, a stručni sukomentator MAX Sporta Samir Toplak smatra da je to bio svojevrsni oproštaj.

Pokretanje videa... 01:26 Reakcija Samira Toplaka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Imam osjećaj da je ovo Frukova zadnja utakmica pred riječkim navijačima - rekao je Toplak u emisiji na MAX Sportu, a voditeljica Valentina Miletić dodala je da je tu bilo i nešto suza.

Fruk je za Rijeku odigrao 94 utakmice i zabio 20 golova, a prema Transfermarktu vrijedi točno 10 milijuna eura. Odnedavno uživa i status hrvatskog reprezentativca, iako još čeka na debi.