Ivan Gudelj (61) prije nekoliko je dana nahvalio Marka Livaju (28), najboljeg igrača i strijelca HNL-a, ali mu pronašao i jednu zamjerku.

- Takvi igrači uzori su mladima i ne mogu shvatiti da se idoli tetoviraju. Živimo u demokraciji pa svatko ima na to pravo. Međutim, kad bih mogao, ja bih to nogometašima zabranio. I tetovaže, i naušnice, i piercing. Govorimo o sportašu koji se odriče, kojem je bez rada uzaludan talent. Ne mislim tu na Livaju, nego općenito - rekao je Gudelj za Sportske novosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Mural Marka Livaje

Komentar iskusne legende o vjerojatno budućoj legendi Hajduka osvanuo je na stranici Nogometne vijesti na Instagramu, a tamo se u komentaru javio bivši hrvatski nogometni reprezentativac Sammir (34).

Hrvatski Brazilac, bivši nogometaš Dinama, i sam je ljubitelj tetovaža. Nije štedio Gudelja.

"Ajde ne se*i ti", napisao mu je i dobio više od 400 lajkova.

Ivan Gudelj na vrhuncu karijere, s 26 godina, srušio se na centru Poljuda u utakmici Hajduka i Crvene zvezde. Osjetio je oštru bol u mišiću. Nikad više nije ozbiljno igrao nogomet, a trebao je ostvariti transfer karijere u Bordeaux.

- Ja, koji sam prošao hepatitis, znam kakva je to bolest, a s tetovažama i piercingom možeš se zaraziti. Ukinuo bih i brojeve do 99, svi bi imali od jedan do 11, kao što bih stopirao i kopačke u raznim bojama - rekao je Gudelj, između ostalog.

Sammir se nalazi u Brazilu, a dok čeka eventualni nastavak karijere, naporno trenira i izgleda sjajno. Zadnju utakmicu odigrao je prije više od godinu dana, 2. veljače 2021. za Lokomotivu u porazu protiv Dinama. Nedugo nakon toga s Kajzerice su mu raskinuli ugovor.