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U GREMIJU

Sammir: Brazilci očekuju da će Krovinović raditi prevagu

Piše Ivan Tomašković,
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Sammir: Brazilci očekuju da će Krovinović raditi prevagu
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ključnu ulogu u Krovinovićevom dolasku odigrao je trener Luis Castro, koji je Krovinovića vodio u portugalskom Rio AveU

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Sve je pomalo iznenadio Filip Krovinović koji je iz Hajduka otišao u brazilski Gremio. Ključnu ulogu u Krovinovićevom dolasku odigrao je trener Luis Castro, koji je Krovinovića vodio u portugalskom Rio Aveu. Castro pokušava osigurati Gremiju ostanak u prvoj brazilskoj ligi, a nakon što je saznao da je Krovinović slobodan igrač, odmah ga je kontaktirao.

Hajduk i Varaždin sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Varaždin sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prelazak Hajdukov veznjaka u Gremio za Večernji list komentirao je legendarni Sammir

- Klub za kojega navijam u Brazilu oduvijek je bio Vasco da Gama, a Gremio je isto veliki klub. Ne poznajem Krovinovića, ali mi je je drago zbog dečka što je došao u brazilsku ligu, time možda otvori vrata i drugim Hrvatima da dođu ovdje. Baš ću sada kada je Krovinović ovdje početi više pratiti brazilsku ligu - kaže Sammir i dodaje da je za Filipa dobro što govori portugalski. 

- Živjet će u prekrasnom gradu Porto Alegreu, a što se tiče nogometa, bit će mu teže nego u HNL-u. Liga je značajno jača i igra se drugačije; od igrača, osobito koji je doveden kao pojačanje, očekuje se da preuzima odgovornost, ide izravno na igrača, individualnom klasom rješava stvari i radi prevagu na terenu - istaknuo je bivši veznjak Dinama. 

Foto: Instagram

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