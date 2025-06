Sammir otvoreno o pogrešci u Dinamu: 'To bih volio izbrisati. Lekciju ću pamtiti dok sam živ'

Jorge Sammir Cruz Campos (38), Brazilac s hrvatskom putovnicom i jedan od najupečatljivijih igrača HNL-a, nedavno je u Podcast Inkubatoru priznao kako bi izbrisao svoj drugi povratak u Dinamo, smatrajući ga pogreškom.

- Izbrisao bih što sam drugi put došao u Dinamo. Prvi sam put bio sretan i ponosan na to što sam ostvario, ali drugi je put bilo za zaborav. Nažalost, tako je - rekao je Sammir.

Usporedio je svoju situaciju s povratcima drugih velikih igrača:

- To se nije dogodilo samo meni, i veći igrači od mene slično su prolazili. Igor Bišćan, naprimjer. Cristiano Ronaldo kad se vratio u Manchester... Mislim da se nikad ne treba vraćati. To sam naučio i zapamtit ću do kraja života.

Trofejna prva era u Dinamu

Sammir je u prvom mandatu u Dinamu od 2006. do 2014. ostavio dubok trag. Osvojio je osam naslova prvaka Hrvatske (2007.-2014.), pet Kupova (2007., 2008., 2009., 2011., 2012.) i dva Superkupa (2010., 2013.). Njegove igre donijele su mu i hrvatsko državljanstvo te sedam nastupa za reprezentaciju, uključujući Svjetsko prvenstvo 2014. Za Dinamo je tada odigrao 269 utakmica, zabio 61 gol i 59 puta asistirao.

ARHIVA - Dinamo predstavio pojačanja, 2007. godina | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Lutanja i kraj karijere

Nakon prvog odlaska iz Dinama, igrao je za Getafe, zatim u Kini za Jiangsu Guoxin (kasnije bio na posudbi u Hangzhou Greentown) te Wuhan Zall, a kratko i za Sport Recife u Brazilu. Njegov drugi dolazak u Dinamo 2017. nije bio uspješan. Karijeru je, nakon tih epizoda, završio u Lokomotivi Zagreb 2021. Često se isticalo da zbog lude glave i životnog stila nije ostvario puni potencijal, no talent mu nikad nije bio sporan.

Izbor najboljih fotografija u 2013. godini | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL