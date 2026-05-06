Sammir se vraća nogometu!

Senzacionalna vijest stiže iz SAD-a. Sammir (39), bivši hrvatski reprezentativac i kultni nogometaš Dinama prekida nogometnu mirovinu, i to kako bi zaigrao za američkog četvrtoligaša Apotheos iz Atlante.

Američki klub sve je potvrdio na društvenim mrežama, štoviše, već danima najavljuje prvu domaću utakmicu sezone protiv Columbus Uniteda 9. svibnja kao priliku da navijači uživo gledaju proslavljenog hrvatskog nogometaša.

Sammir je krajem travnja proslavio 39. rođendan, a profesionalnu nogometnu karijeru završio je u proljeće 2021. u Lokomotivi. Prije povratka u Zagreb i HNL proveo je par mjeseci u brazilskom Sport Recifeu, a proveo je i dvije i pol godine u Kini, uz kratki povratak u Dinamo u srpnju 2017. godine.

Njegov novi klub, Apotheos, osnovan je u rujnu 2021. godine, a natječe se u neslužbenom četvrtom rangu američkog nogometa, odnosno u USL League Two, koja je podijeljena na 20 regija i 158 klubova.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM: