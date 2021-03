Lokomotiva i Sammir (33) sporazumno su raskinuli ugovor. Sammir je dobio ponudu jednog brazilskog kluba, a Lokomotiva i Sammir su gospodski riješili završne papire te Sammir nastavlja karijeru u Brazilu, stoji u priopćenju zagrebačkog kluba.

Bivši hrvatski reprezentativac muku je mučio s ozljedama, ali i motivacijom i sasvim je jasno da u Brazil ide na rekreaciju u smiraj karijere. U Lokomotivu je došao 2019. i imao je odriješene ruke. Bilo mu je dopušteno kasniti na pripreme i po nekoliko dana, ali u klubu su ga obožavali.

POGLEDAJTE VIDEO: Sammirovo zagrijavanje u Velikoj Gorici

- Vjerujte mi, kad su ljetos došli Budimir i Sammir, postao sam 50 posto bolji igrač. Daju savjete, guraju nas mlađe prema naprijed. Samo naprijed i ofenzivno, uđe ti to u glavu. Pomažu nam puno svojim iskustvom, pa čak i inozemnim. To su igrači za poželjeti, vole nas mlađe, nema tu ni trunke ljubomore ili zavisti. Velika su mi motivacija - pričao nam je svojevremeno Kristijan Jakić, danas veznjak Dinama.

O Sammiru je u superlativima govorio i Goran Tomić, tad trener Lokomotive, a danas Rijeke.

- Ma sa Sammirom mi je najbolje. Ne radi probleme, u svlačionici ga ne čuješ - pričao je šibenski stručnjak.

Dečko iz Itabune u ovoj je kalendarskoj godini odigrao samo jednu utakmicu i to će mu vjerojatno biti zadnja odigrana u HNL-u. Istrčao je u Maksimiru protiv Dinama 2. veljače i odradio 57 minuta u porazu 2-0.

Jedini gol za Lokomotivu zabio je u petom kolu ove sezone protiv Šibenika na Šubićevcu u porazu kluba s Kajzerice 3-2 i to - glavom.

'Sestra ima problema s drogom'

Jasno, Sammir posljednjih godina nije ni približno onakav kakav je bio svojevremeno u Dinamu. Čak i tad mučili su ga brojni privatni problemi. Sestra mu ima velikih problema s drogom i možda ga je to nagnalo na povratak u domovinu.

- Imao sam mirno djetinjstvo, nije bilo toliko kriminala tad, ali sad je užasno. Ovdje auti "spavaju" vani, a u Brazilu ne smijete automobil preko noći ostaviti na otvorenom. Ljudi moraju dizati ograde po dva-tri metra. Tamo ili imaš, ili nemaš - otvoreno je kazao Sammir u Podcast Inkubatoru pa se dotaknuo obitelji:

- Oca nisam ni imao, a majka u Zagreb nikad nije ni došla, bio sam sam. Zato mi je značilo kad me Zdravko Mamić prozvao svojim sinom, 'filhom'. Nažalost, zbog tog nadimka mi je kasnije bilo i neugodno, to mi je bio uteg. Ispalo je da me on gura u reprezentaciju da se prodam, a jedino mene nisu htjeli prodati. Čuo sam da me ne žele pustiti jer druge igrače činim boljima pa se lakše prodaju, ali prodavali su se igrači i nakon mog odlaska iz Dinama.

U Zagrebu je Sammir često znao zaviriti u čašicu.

- Pio sam da zaboravim. Imao sam problema. Jedan od razloga je i taj što mi sestra zadnjih osam-devet godina ima problema s drogom. Najdraže piće mi je viski s kokosovom vodom, to pijem u Brazilu. Nekad ga znam miješati i s energetskim pićima - otkrio je.

'Želim biti skaut'

Odlazak iz Dinama u Španjolsku bio mi je ostvarenje sna.

- Tih zadnjih nekoliko mjeseci molio sam ljude iz Dinama da me puste negdje na posudbu, nisam više mogao izdržati ovdje. Bilo je teško igrati stalno pred praznim tribinama, u toj negativnoj atmosferi. Realno, već nakon dvije sezone prerastao sam HNL. Imao sam 14-15 godina kad sam pratio Valenciju u Španjolskoj i bio mi je san zaigrati za njih. Otišao sam na kraju u Getafe i tek tamo vidio što znači profesionalizam. Nisam se više mogao za*ebavati. Trebalo mi je neko vrijeme da uhvatim ritam, doveo sam u Madrid kondicijskog trenera iz Beograda i doveo se u red. Trener Getafea me obožavao, a kad sam dobio ponudu iz Kine kazao mi je da će dati ostavku ako me prodaju. Otišao sam, uvjeti su bili sjajni, a trener je idući dan dao ostavku - prisjetio se bivši hrvatski reprezentativac.

Zna što će raditi nakon karijere.

- Ne želim biti trener, ali vidim se kao skaut za brazilsko tržište. Ali ono, bez presinga, želim raditi bez ugovora. Sigurno ću ostati živjeti u Hrvatskoj pa tu i tamo skoknuti do Brazila.

Osim Sammira, karijeru je završio i iskusni napadač Nikica Jelavić (35).

- Definitivno su obojica odlučili završiti karijere, bila je to njihova samostalna odluka, nitko na njih nije utjecao. Jelavić je odlično odradio utakmicu s Hajdukom, stvarno nam je jako pomogao, ali i nakon tog dvoboja koljeno mu je bilo natečeno nekoliko dana, sve mu više vremena treba za oporavak - objasnio je trener Lokomotive Jerko Leko.