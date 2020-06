Samo je Ronaldo ispred Rebića!

Ante Rebić zabio je u nedjelju vodeći gol za Milan u pobjedi protiv Rome, osmi u zadnjih devet utakmica sa sjajnim prosjekom od 79 minuta po golu ove godine. Frankfurt traži 25 milijuna eura

<p>Zbog <strong>Ante Rebića</strong> (26) navijači Milana ne trebaju tugovati za Zlatanom Ibrahimovićem, piše u ponedjeljak talijanski Tuttosport nakon što je Ante nastavio golgeterski niz u 2020. godini golom u rušenju Rome u Serie A.</p><p>Rebić je u 76. minuti nakon odbijanca pucao iz blizine desnicom, obranio mu je Antonio Mirante, a onda je od stative lopta opet došla do njega i ljevicom ju je zakucao pod prečku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rebićeva inicijacija uz Grdovića</strong></p><p>Hrvatski nogometni reprezentativac nakon Nove godine je eksplodirao i zabio osmi gol u talijanskom prvenstvu od 18 Milanovih (dodao jedan i u kupu). Za svaki mu je trebalo u prosjeku 79 minuta, dok je ispred njega samo Juventusov Cristiano Ronaldo s prosjekom od 69 minuta. A iza su Atalantin Josip Iličić (89) i Laziov Ciro Immobile (95), najbolji strijelac lige s 28 golova.</p><p>Štoviše, nijedan od golova "zvijeri iz Vinjana" nije došao nakon penala, nego iz čiste igre, pa su navijači Milana uvjereni kako im se Antina posudba iz Frankfurta prošlog ljeta isplatila i da je zaslužio njihove simpatije.</p><p>U suprotnom je smjeru ljetos otišao <strong>André Silva</strong>, koji se dobro snašao u Frankfurtu (12 golova) pa "rossoneri" žele otkupiti Rebićev ugovor. Nijemci traže 25 milijuna eura, piše Calciomercato, a Milanu se nikud ne žuri jer posudba traje još godinu dana i žele smanjiti cijenu.</p><p>Nakon što je proslavio sa suigračima, Rebić je šepajući napustio teren, ali nije u pitanju nikakva ozljeda. Jednostavno se potrošio na vrućini San Sira.</p><p>- Bio bih ga ostavio u igri još nekoliko minuta, ali tražio me da izađe jer nije više mogao. Izlazio je duboko naprijed. Drago mi je kad mi igrači sami kažu kad više ne mogu izdržati - rekao je trener Milana <strong>Stefano Pioli</strong> pa nastavio u pozitivnom tonu:</p><p>- On se sigurno može poboljšati. Nije samo fizički jak, nego ima i tehničke kvalitete. Mora se naviknuti na sve ovo, mislim da je bolji na mjestu isturene ili povučene špice nego kao krilo. Zadrži li ovakav stav, definitivno može biti dobar.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Rebićev gol Romi možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kAztMx4oep8&t=112" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Milan je drugom pobjedom u nizu ostao u igri za izravan plasman u Europsku ligu. Trenutačno je sedmi s 42 boda, tri manje od Napolija i šest od Rome. Četvrta Atalanta bit će teško dohvatljiva (15 bodova u deset kola), ali europski nogomet najesen bi opet mogao biti s "rossonerima" i raspucanim Rebićem.</p>