Samo je Vulić 2006. imao bolji start, a ni on nije igrao Europu

Maksimalnih bodovni učinak iz tri kola, bez primljenog i čak osam postignutih golova, i to od strane šest različitih strijelaca, epilog je najboljeg starta Hajduka u prvenstvo još od ljeta 2006. godine, kada je Zoran Vulić nanizao sedam početnih pobjeda.

Sjajan ulaz u sezonu imao je i Stanko Poklepović 2010. godine, prvi porazu upisao je tek u 12. kolu u Vinkovcima, tri uvodne pobjede upisao je i Marijan Pušnik u ljeto 2016., no to su bili susreti prvog, trećeg i četvrtog kola, a naknadno odigrani susret drugog kola s Dinamom su izgubili.... Bilo je još dobrih ulazaka u sezonu, no nijedan kao Vulićev 2006. i ovaj Burićev sada.

A veže ih i još jedan kuriozitet, naime, oba su lišena europskih obaveza. Preciznije, prije 13 godina prvi i jedini put u novijoj povijesti Hajduk nije igrao Europu zbog toga što su prethodno prvenstvo okončali kao peti, a ove godine su ispali nakon povijesne blamaže protiv malteške Gzire prije nego li je prvenstvo i započelo.

Za one mlađe podsjetnik kako je Vulićeva momčad otvorila prvenstvo pobjedom u Čakovcu protiv Međimurja, potom su niz nastavili kući protiv Cibalije, u Velikoj kod Kamena, potom kući svladali Zagreba, Rijeku na Kantridi, Slaven Belupo u Koprivnici, Varteks na Poljudu i Mladost iz Ždralova u kupu. A pali su u osmom kolu u Osijeku, u prvoj utakmici u kojoj nisu zabili, i to golom Ante Vitaića u 96. minuti. Bilo je nakon utakmice puno povika na suđenje Bruna Marića, tadašnji direktor Hajduka Fredi Fiorentini prijetio je ''kompromitirajućim informacijama koje mogu Udrugu prvoligaša i HNS zaviti u crno'', no na koncu se sve brzo zaboravilo. Bila je to najuspješnija polusezona u povijesti u kojoj je Hajduk osvojio 81.5% bodova u 18 kola i okončao kao drugi na prvenstvenoj ljestvici iza Dinama.

Mogu li Splićani nakon tri uvjerljive pobjede nad Istrom, Varaždinom i Lokomotivom nastaviti ovako dobar start i protiv Slaven Belupa, Gorice, Osijeka i Dinama, i je li ključ uspjeha sezona bez emotivnog i fizičkog pražnjenja na europskim utakmicama, mišljenja su podijeljena.

Čini se kako je najbliži istini nekadašnji član Vulićeve sjajne momčadi Mladen Bartolović:

- Sigurno da igranje europskih utakmica i pogotovo putovanja uzimaju svoj danak, no smatram kako nije toliki problem igranje europskih utakmica koliko širina kadra. Mi smo tada imali jako širok kadar i svaki izostanak bi pokrili jednako kvalitetnim igračem. Vidjelo se to i na pripremama, i kasnije tijekom sezone. Da smo i igrali Europu, ne bi to imalo utjecaja – kaže Bartolović i dodaje:

- Uzmite za primjer Dinamo, oni imaju praktično dvije podjednake momčadi i zbog toga dobro guraju na oba fronta, na njima se ne osjeća ni umor ni zasićenje.

Bartolović vjeruje da će Burić znati rasporediti snage i dodatno podignuti ovu momčad i u nastavku sezone.

- Burić je i u prvom mandatu pokazao ljudske i trenerske kvalitete, za sada to izgleda dosta dobro, vjerujem da će se tako i nastaviti. Sigurno da mu u prilog ide i vrijeme, dosta je novih igrača, i on sam je tek došao i trebat će ih vremena da se upoznaju i poslože. Ako ovako dobro nastave do reprezentativne stanke, mogli bi daleko dogurati – zaključio je Bartolović.