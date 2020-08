Samo jedan Hrvat: U Fifa 2021. videoigrici među 100 najvećih legendi ugurao se Davor Šuker

Eric Cantona, Ferenc Puskas, Samuel Eto'o, Xavi, samo su neke od nogometnih legendi koje će biti na novoj Fifinoj igrici. Od svih hrvatskih nogometaša na popisu se našao samo Davor Šuker

<p>Hrvatska je proizvela sjajne nogometaše, no najveća legenda ipak je <strong>Davor Šuker</strong>. Nakon što je zabijao u Sevilli, preselio je u Real Madrid, gdje se dokazao kao jedan od najboljih svjetskih napadača. S Realom je osvojio Ligu prvaka i prvenstvo u sezoni 1997./1998. Također, Šuker je vodio Hrvatsku do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, osvojivši Zlatnu kopačku sa šest golova u sedam nastupa. Najbolji je strijelac Hrvatske u povijesti s 45 golova. Šuker je idol nacije. </p><p>Takav tekst napisali su na Fifi 2021. uz sličicu Davora Šukera. U najnovijoj Fifa 2021. bit će 100 nogometnih ikona ili legenda, kako hoćete, prema njihovom izboru. Igrica će biti prezentirana i puštena u prodaju 9. rujna ove godine. Bit će to prvi put da ćete moći sastaviti idealnu momčad svih vremena-</p><p>- Napravite svoj dream team iz kombinacije današnjih i bivših nogometnih veličina kao što su Eric Cantona, Xavi, Philipp Lahm, Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane.... - stoji u potpisu EA Sportsa.</p><p>Naravno da su odmah uslijedili i komentari pa tako mnogi zazivaju Zvonimira Bobana, igrača koji je bio kapetan hrvatske reprezentacije i jedan od ključnih igrača Milanova pohoda na naslov kod Alberta Zacheronija. Možda se moglo naći mjesta i za Alena Bokšića, za kojeg je Cristian Vieri rekao da je jedan od najboljih napadača kojeg je ikad vidio. </p><p>No Hrvatska je ostala na samo jednom igraču, Davoru Šukeru, koji ima odlične ocjene i jedan je od najboljih na igrici. </p><p>U igricu su dodana i neke legendarne proslave golova, kao što su "shushing motion" ili proslava s kažiprstom na usnama, zatim, "Eye patch" proslava Roberta Firmina, "Cry Baby" od Kylianna Mbappea itd... Također, reducirano je i vrijeme za izvođenje gol auta, i kornera. Nekad je iznosilo 30 sekundi, sad je smanjeno na 15. Za slobodan udarac imat ćete 20, a za aut 12 sekundi. </p><p> </p><p> </p>