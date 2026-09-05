Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSJEČKA MLADOST

Samo mu je 16 godina, a Izak Ježić je u Rijeci bačen u vatru

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Samo mu je 16 godina, a Izak Ježić je u Rijeci bačen u vatru
Foto: MAXSport
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brat Jona je u prošlom kolu zabio svoja prva dva seniorska gola za Osijek u 61 minuti na terenu protiv Slaven Belupa

Admiral

Rijeka i Osijek na Rujevici igraju utakmicu 6. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Riječani trenutno vode 4-1. 

Osijek se raspao na tom susretu, no posebnost je da su u tom susretu nastupila dva brata 17-godišnji Jona i 16-godišnji Izak Ježić

Jona, koji je u prošlom kolu zabio svoja prva dva seniorska gola u 61 minuti na terenu protiv Slaven Belupa, izašao je na poluvremenu. 

Njegov brat Izak Ježić kojem je samo 16 godina u igru je ušao u 58. minuti zamijenivši Ivana Kolarika. Velika je ovo sreća u obitelji Ježić, ali sigurno i velika odgovornost prema osječkom klubu. 

SuperSport HNL (Croatian First Football League) 2026/27, 3.round football match between NK Osijek vs NK Lokomotiva, Opus Arena, Osijek, Croatia, 15.08.2026.
Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Tri kluba žele Mudražiju...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Tri kluba žele Mudražiju...

Još su samo dva dana ostala do kraja ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, zadnji dan je ponedjeljak 7.rujna
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026