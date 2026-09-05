Samo mu je 16 godina, a Izak Ježić je u Rijeci bačen u vatru

Rijeka i Osijek na Rujevici igraju utakmicu 6. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Riječani trenutno vode 4-1.

Osijek se raspao na tom susretu, no posebnost je da su u tom susretu nastupila dva brata 17-godišnji Jona i 16-godišnji Izak Ježić.

Jona, koji je u prošlom kolu zabio svoja prva dva seniorska gola u 61 minuti na terenu protiv Slaven Belupa, izašao je na poluvremenu.

Njegov brat Izak Ježić kojem je samo 16 godina u igru je ušao u 58. minuti zamijenivši Ivana Kolarika. Velika je ovo sreća u obitelji Ježić, ali sigurno i velika odgovornost prema osječkom klubu.