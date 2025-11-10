Obavijesti

Sport

Komentari 5
ZALUDIO EUROPSKE SKAUTE PLUS+

Samo su dvojica od 2023. zabila više iz daljine od Jagušića. Evo zašto ljetos nije došao u Dinamo

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
Samo su dvojica od 2023. zabila više iz daljine od Jagušića. Evo zašto ljetos nije došao u Dinamo
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo se Adriana Jagušića olako odrekao, a sad ga želi nazad. Međutim, igrač bi mogao završiti u inozemstvu...

Puno je bilo skepse oko Slaven Belupa uoči ove sezone. Mario Kovačević ljetos je otišao u Dinamo, a momčad "farmaceuta" preuzeo je njegov dotadašnji pomoćnik, 37-godišnji Mario Gregurina. U jednom neformalnom razgovoru prije početka prvenstva Kovačević nam je rekao:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama. Sad je zasjala u emisiji Studio HNL
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025