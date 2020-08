Bob i Mike Bryan smislili su plan za ovaj trenutak jo\u0161 pro\u0161le godine. US Open, tamo gdje je sve i po\u010delo 1995., ucrtali su u kalendar za zadnji turnir u karijeri. Atmosfera i ugo\u0111aj praznog najve\u0107eg teniskog stadiona na svijetu do kojeg danas u \"prime\" terminu, uz onaj standardan zvuk zrakoplova koji slije\u0107u ili polije\u0107u s LaGuardije, dopire i zvuk podzemnih \u017eeljeznica nije ono \u0161to su htjeli do\u017eivjeti ni\u00a0izabrati za svoj opro\u0161taj.

Sa \u0161est godina osvojili prvi turnir

- Osjetili smo obojica da je ovo pravi trenutak. U ovim godinama treba puno toga da bismo bili kompetitivni. Volimo igrati i dalje, ali ne volimo takvom naporu izlagati svoja tijela - objasnio je dvije minute stariji brat blizanac Mike zajedni\u010dku odluku.

U tu ljubav prema tenisu nitko ne\u0107e niti mo\u017ee posumnjati jer, a to je samo zavr\u0161ni primjer, ostat \u0107e ubilje\u017eeno da su zadnji me\u010d odigrali u Davis Cupu protiv Uzbekistana. S 42 godine. Uzbekistana koji bi Amerikanci vjerojatno pobijedili i sa sveu\u010dili\u0161nom ekipom. Ali njima nije bilo dosta. Tenisa, me\u010deva, pobjeda. Nikad pa ni s 42 godine za reprezentaciju. Od one prve u Atlanti 1996. pa do te zadnje, 1108. Brojka \u010diju \u0107e veli\u010dinu do\u010darati mo\u017eda tek ona prvog sljede\u0107eg para iza njih. Todd Woodbridge i Mark Woodforde imali su 600 manje. \u0160esto!



1. pobjeda - 1996. Atlanta -\u00a0Mark Keil/Dave Randall 7-6, 7-6



100. pobjeda - 2002. Scottsdale - Felix Mantilla/Albert Portas 6-1, 6-4



200. pobjeda - 2004. Sydney - Yves Allegro/Rainer Schuettler 5-2 ret.



300. pobjeda\u00a0- 2005. Washington - Wayne Black/Kevin Ullyett 6-4, 6-2



400. pobjeda - 2007. Houston - James Auckland/Stephen Huss 6-2, 6-2



500.\u00a0pobjeda - 2008. Wimbledon - Frantisek Cermak/Jordan Kerr 6-4, 6-4, 6-2



600.\u00a0pobjeda - 2010. Delray Beach - Taylor Dent/Ryan Harrison 6-7 (6), 7-5, 10-4



700.\u00a0pobjeda - 2011. Montreal - Feliciano Lopez/Fernando Verdasco 6-3, 7-6 (3)



800. pobjeda - 2013.\u00a0Houston - Johan Brunstrom/Jesse Levine 6-3, 6-4



900.\u00a0pobjeda - 2014. \u0160angaj -\u00a0Lukasz Kubot/Robert Lindstedt 6-3, 7-6 (1)



1.000.\u00a0pobjeda - 2016. Be\u010d - Pablo Cuevas/Viktor Troicki 6-4, 4-6, 10-7



1.100 pobjeda - 2019. Cincinnati - Jeremy Chardy/Fabrice Martin 7-6 (4), 3-6, 10-7



1.108. pobjeda - 2020. Davis Cup - Sanjar Fajzijev/Denis Istomin 6-3, 6-4



Teniski reket do\u017eivjeli su ve\u0107 s dvije godine i udarali po dnevnom boravku. Otac Wayne igrao je sveu\u010dili\u0161ni tenis, a majka Kathy polufinale Wimbledona u mje\u0161ovitim parovima. Tenis je, dakle, bio su\u0111en.\u00a0

Sa \u0161est godina osvojili su prvi dje\u010da\u010dki turnir, a s osam na papir zapisali da im je cilj biti prvi na svijetu. I zalijepili ga na hladnjak. Rije\u010di i slova iz te poruke odr\u017eali su u rujnu 2003., prvom tjednu na svjetskom tronu od ukupno 438.

Roditelji su odlu\u010dili da Mike i Bob ne\u0107e nikada igrati jedan protiv drugog. Barem dok ne postanu profesionalci. Dok su jo\u0161 poku\u0161avali ne\u0161to u singlu (Bob je bio 116., Mike 246.), odigrali su tri me\u010da. Mike je dobio dva na challengerima, Bob zadnji na ATP razini 2001. Ali, kako je otac Wayne rekao, oni su bili ro\u0111eni za parove. Pri\u010da ide da bi roditelji, dok su blizanci bili klinci, unaprijed odredili tko \u0107e pro\u0107i dalje na turnirima kada bi ih \u017edrijeb spojio. I tako su ih gurali ih dalje od singla. Iz njihove sobe, tako\u0111er, da bi se koncentrirali na \u0161kolu i tenis, izgurali su i televizor.

- Puno klinaca koji igraju tenis sanja da budu broj jedan u singlu. Ali s dva blizanca i istim DNK-om, s istim trenerom u istom klubu, to je bilo izazovno. Kako mo\u017ee\u0161 biti broj jedan na svijetu ako si broj dva u vlastitoj sobi? Stoga nikad nismo htjeli da igraju jedan protiv drugog. Oni su ro\u0111eni za parove - rekao je otac Wayne.

Bob i Mike ro\u0111eni su i da budu najbolji prijatelji, poput mnogih blizanaca, iako je kroz silne godine (pa logi\u010dno) to prijateljstvo do\u017eivljavalo trzavice. Tijekom Wimbledona 2006. Bob je nakon jedne tu\u010dnjave slomio Mikeovu gitaru. Posljedice? Osvojili su taj Wimbledon. Samo jedan od ukupno 16 Grand Slamova.\u00a0

Godinu kasnije i Davis Cup. U kojem Amerikancima s njima, Roddickom i Agassijem, mislili su, nije bilo ravnih one 2005. dok se u Carsonu kod 0-2 nisu pojavili Ivan Ljubi\u010di\u0107 i Mario An\u010di\u0107. Prije toga Bryani nikada nisu izgubili za reprezentaciju. Jesu tek pet puta u 30 me\u010deva i\u00a0samo su ih Hrvati pobijedili dvaput. \u010cili\u0107 i Dodig 11 godina kasnije u okolici Portlanda njima i Amerikancima priredili su \"deja vu\" iz Carsona.

Bra\u0107a su uvijek bila svoja, te\u0161ka za kopirati drugima makar su se mnogi trudili. Bra\u0107a nisu igrala po teniskim ud\u017ebenicima u kojima pi\u0161e da de\u0161njak prima servis na \"deuce\" strani, a ljevak na \"ad\" strani. Ne, bra\u0107a su radila obrnuto.

Bra\u0107a, i to je pravi raritet i jedan od razloga dugovje\u010dnosti, nikad nisu bila te\u017ee ozlije\u0111ena. Sve do 2018. kada je Bob operirao kuk, a Mike za to vrijeme s Jackom Sockom osvojio jo\u0161 dva Grand Slama, Wimbledon i US Open, \u010dekaju\u0107i bratov oporavak. Bob je tada i na \u0161takama povremeno dolazio i gledao bratove treninge.\u00a0

- I dalje smo najbolji prijatelji i imamo \u010dvr\u0161\u0107i odnos vi\u0161e nego ikad. Znate da mo\u017ee biti te\u0161ko kada ste cijelo vrijeme zajedno. A mi smo uspjeli napraviti da se nosimo sa svim situacijama.\u00a0

Htjeli se umiroviti 2012.

I onda kada je Mike u privatnom \u017eivotu pro\u017eivljavao te\u0161ke trenutke. Njegov brak s prvom suprugom Lucillom Williams kulminirao je rastavom po\u010detkom 2018.

- To je utjecalo i na na\u0161 odnos, na na\u0161 tenis. Ja nisam igrao na svojoj razini godinu i dvije.

Kada su u Londonu 2012. osvojili jedino \u0161to dotad jo\u0161 nisu - olimpijsko zlato - prvi su put po\u010deli razmi\u0161ljati o kraju karijere. Sre\u0107a da nisu prelomili jer su, po\u010dev\u0161i od US Opena te godine zaklju\u010dno s\u00a0Wimbledonom idu\u0107e, dr\u017eali sva \u010detiri Grand Slama u tom trenutku.\u00a0

- Tih smo godina bili nezaustavljivi. Kad bismo gubili s breakom, mi bismo se smijali. Nije bilo nikakve negativnosti dok smo igrali.

\u0160to dobro znaju obo\u017eavatelji. Svaku fotografiju odradili bi s osmijehom, potpisali svaki autogram, svaku lopticu. Nekad su na teren znali donijeti vlastitu ko\u0161aru loptica da bi bilo dovoljno za sve obo\u017eavatelje. Profesionalci iz ud\u017ebenika. \u010cak i ve\u0107i.

Otac im je usadio i drugu veliku ljubav - glazbu. Osnovali su Bryan Bros Band zajedno s\u00a0Davidom Baronom i 2009. godine objavili\u00a0prvi album \"Let it Rip\", koji su promovirali na svirkama u klubovima i humanitarnim doga\u0111anjima. I za to su jo\u0161 imali vremena. Bob je bio na klavijaturama, Mike na gitari ili bubnjevima. U najpoznatijoj pjesmi Autograph svoju dionicu imaju Novak \u0110okovi\u0107 i Andy Murray.

Kada su stigli na sveu\u010dili\u0161te u Stanford, i ta pri\u010da ka\u017ee,\u00a0nisu ih smjestili u iste sobe, pa je Bob donio svoj madrac u Mikeovu sobu i spavao na njemu na podu. Dugo su godina imali zajedni\u010dki bankovni ra\u010dun, a danas, premda su fizi\u010dki razdvojeni jer Bob sa suprugom Michelle i troje djece \u017eivi u Hallandale Beachu na Floridi, a Mike sa suprugom Nadijom i sinom u rodnom Camarillu u Kaliforniji, kontakt odr\u017eavaju s vi\u0161e poruka i poziva dnevno.\u00a0

I nastavit \u0107e, sada u\u017eivaju\u0107i u svojoj ostav\u0161tini. Konkurenciji nenadma\u0161noj.

Bra\u0107a Bryan u brojkama:



15.110 ATP bodova skupili su u jednoj sezoni (2013.)



1.108 pobjeda u karijeri



438 tjedana na prvom mjestu ljestvice



178 finala na Touru



119 titula na Touru



39 naslova na turnirima iz Masters 1000 serije



30 Grand Slam finala



25 pobjeda u Davis Cupu



20 godina u nizu osvajali su titule



16 Grand Slam naslova



15 godina zaredom igrali su u Grand Slam finalu



10 puta zavr\u0161avali su godinu na prvom mjestu



7 Grand Slam finala zaredom



6 Masters 1000 titula u jednoj godini (2014.)



4 uzastopna Grand Slam naslova



2 olimpijske medalje (zlato - London 2012. zlato, bronca - Peking 2008.)



1 Davis Cup titula (2007.)



