Samo u HNL-u: Gorica sedam kola u nizu gostuje, a protiv Osijeka još ne zna gdje će igrati

Gorica se našla u nesvakidašnjoj situaciji na početku nove sezone. Zbog kašnjenja radova na obnovi travnjaka Gradskog stadiona, klub iz Velike Gorice prisiljen je odigrati nevjerojatnih sedam uzastopnih utakmica u gostima.

Priča počinje s plemenitom namjerom. Uprava HNK Gorice krenula je u ambicioznu rekonstrukciju travnjaka, projekt vrijedan oko milijun eura koji je uključivao postavljanje novog hibridnog travnjaka i sustava grijanja. Kako bi se radovi neometano odvijali, klub je unaprijed dogovorio zamjene domaćinstava za prva kola sezone. Tako su u 2. i 4. kolu, umjesto u Velikoj Gorici, gostovali kod Hajduka i Vukovara 1991. Uz preostale utakmice koje su ionako bile na gostujućem terenu, plan je bio da se Gorica vrati na svoj obnovljeni stadion 21. rujna, u 7. kolu protiv Slaven Belupa.

Radovi na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Međutim, kako to često biva, planovi su se izjalovili. Radovi kasne, a struka nalaže da se na tek postavljenom travnjaku ne smije igrati najmanje dvadesetak dana kako bi se izbjegla trajna oštećenja. Suočena s ovom realnošću, Gorica je primorana zatražiti od kluba iz Koprivnice još jednu zamjenu domaćinstva, čime se niz gostovanja penje na sedam.

Problem ne staje sa sedmom utakmicom. Pravi apsurd nastaje u 8. kolu, kada bi Gorica trebala ugostiti Osijek. U tom dvoboju domaćinstva su već ranije zamijenjena na zahtjev Osječana, što znači da je Gorica sada obavezna biti domaćin. Ako stadion ne bude spreman, postavlja se pitanje: gdje će se utakmica odigrati? Hoće li se tražiti neutralni teren, stvarajući dodatne troškove i logističke glavobolje?

Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ova situacija stvara opasan presedan i prijeti regularnosti natjecanja unutar SuperSport HNL-a. Dok se jedni klubovi bore s formom igrača i taktičkim zamislima, Gorica još ne zna kada će igrati na svom terenu.