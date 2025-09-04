Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKI PROBLEMI

Samo u HNL-u: Gorica sedam kola u nizu gostuje, a protiv Osijeka još ne zna gdje će igrati

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Samo u HNL-u: Gorica sedam kola u nizu gostuje, a protiv Osijeka još ne zna gdje će igrati
Radovi na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pravi apsurd nastaje u 8. kolu, kada bi Gorica trebala ugostiti Osijek. U tom dvoboju domaćinstva su već ranije zamijenjena na zahtjev Osječana, što znači da je Gorica sada obavezna biti domaćin. A Osijek ne može ugostiti jer travnjak još nije spreman

Gorica se našla u nesvakidašnjoj situaciji na početku nove sezone. Zbog kašnjenja radova na obnovi travnjaka Gradskog stadiona, klub iz Velike Gorice prisiljen je odigrati nevjerojatnih sedam uzastopnih utakmica u gostima. 

Priča počinje s plemenitom namjerom. Uprava HNK Gorice krenula je u ambicioznu rekonstrukciju travnjaka, projekt vrijedan oko milijun eura koji je uključivao postavljanje novog hibridnog travnjaka i sustava grijanja. Kako bi se radovi neometano odvijali, klub je unaprijed dogovorio zamjene domaćinstava za prva kola sezone. Tako su u 2. i 4. kolu, umjesto u Velikoj Gorici, gostovali kod Hajduka i Vukovara 1991. Uz preostale utakmice koje su ionako bile na gostujućem terenu, plan je bio da se Gorica vrati na svoj obnovljeni stadion 21. rujna, u 7. kolu protiv Slaven Belupa.

Radovi na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici
Radovi na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Međutim, kako to često biva, planovi su se izjalovili. Radovi kasne, a struka nalaže da se na tek postavljenom travnjaku ne smije igrati najmanje dvadesetak dana kako bi se izbjegla trajna oštećenja. Suočena s ovom realnošću, Gorica je primorana zatražiti od kluba iz Koprivnice još jednu zamjenu domaćinstva, čime se niz gostovanja penje na sedam.

Problem ne staje sa sedmom utakmicom. Pravi apsurd nastaje u 8. kolu, kada bi Gorica trebala ugostiti Osijek. U tom dvoboju domaćinstva su već ranije zamijenjena na zahtjev Osječana, što znači da je Gorica sada obavezna biti domaćin. Ako stadion ne bude spreman, postavlja se pitanje: gdje će se utakmica odigrati? Hoće li se tražiti neutralni teren, stvarajući dodatne troškove i logističke glavobolje?

Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ova situacija stvara opasan presedan i prijeti regularnosti natjecanja unutar SuperSport HNL-a. Dok se jedni klubovi bore s formom igrača i taktičkim zamislima, Gorica još ne zna kada će igrati na svom terenu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...
FRCAJU ISKRE

FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...

Iako službene potvrde još nema, engleski mediji 'šuškaju' kako britanska voditeljica ljubi zvijezdu Manchester Cityja. Bila je u dugogodišnjoj vezi s reperom, a spominjala se i kao djevojka poznatog glumca
FOTO Bivša klizačica osvojila je omiljenog 'vatrenog'. Čeka je selidba na drugi kraj Europe...
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je omiljenog 'vatrenog'. Čeka je selidba na drugi kraj Europe...

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025