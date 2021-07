Dinamo se slavljem protiv Valura plasirao u drugo pretkolo Lige prvaka gdje će ih čekati Omonia.

Ciprani su sezonu otvorili trofejem budući da su u Superkupu slavili protiv Anorthosisa nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. No, nemaju previše vremena za slavlje budući da se moraju dobro pripremiti za Dinamo, protiv kojeg igraju za pet dana u Zagrebu (20. srpnja).

- Sretni što smo pobijedili i osvojili Superkup na početku nove sezone, to je važno za nastavak. Nadam se da ćemo uskoro biti na razini prošle sezone. Što se tiče starta u Ligi prvaka, igramo s Dinamom, to je vrhunska momčad, koja je prošle sezone pobijedila Tottenham, to je bolja momčad od nas! Ali, u nogometu se mogu dogoditi mnoge stvari i mi kao Omonia možemo se kvalificirati u Ligu prvaka, to nam je želja - nahvalio je 'modre' trener Omonije Henning Berg.

U ciparskom su klubu i ranije znali, odnosno pretpostavljali, s kime će igrati u drugom pretkolu budući da je Valur protiv Dinama imaš šanse kao 'pile kod mesara'. No, oni vjeruju da imaju puno veće šanse od Islanđana. Ipak su prošle sezone izbacili Crvenu zvezdu...

- Liga prvaka za nas je više od sna jer još nismo igrali na toj razini. Financijski je teško natjecati se s tim europskim momčadima. U drugom pretkolu vjerojatno ćemo igrati protiv zagrebačkog Dinama, koji ima budžet deset puta veći od našeg! Borit ćemo se svom snagom. Prošle sezone uspjeli smo izbaciti Crvenu zvezdu i poljsku Legiju, što je za nas bilo veliko iskustvo. Ali, znamo da je svaka utakmica teška, bit će i ta u drugom pretkolu - zaključio je.

Omonia je prošle sezone (op.a. u kojoj se prolaznik u sljedeće pretkolo odlučivao na jednu utakmicu) izbacila prvo armenski Ararat i Legiju nakon produžetaka, a potom i Zvezdu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Ipak, zapeli su na posljednjoj prepreci. Olympiacos je u zadnjem pretkolu (op.a. jedino koje se igralo na uzvrat) kod kuće slavio 2-0, dok su na Cipru odigrali bez golova.

Ciprani su svejedno osigurali grupnu fazu Europske lige gdje su u grupi s Granadom, PSV-om i PAOK-om osvojili tek četiri boda, sva protiv grčke momčadi.