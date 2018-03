Samouvjereni Firmino: Nikog se ne bojimo, prolazimo dalje

Emre Can, vezni igrač Liverpoola, rekao je u utorak kako želi izbjeći engleske timove u četvrtini finala Lige prvaka, ali njegov suigrač Roberto Firmino se s time ne slaže. On je uvjeren da im je takav ždrijeb baš najpovoljniji ako žele doći do polufinala.

Liverpool i Manchester City su se već plasirali u četvrtinu finala Lige prvaka, a od engleskih klubova to još mogu napraviti Chelsea i Manchester United, koji igraju vrlo teške utakmice protiv Barcelone, odnosno Seville sljedeći tjedan.

Ako se dogodi da četiri engleske ekipe prođu u četvrtinu finala, velike su šanse da ćemo gledati susret između dva engleska kluba, što upravo napadač Liverpoola priželjkuje.

- Da, želimo izvući neki engleski klub, zašto ne? U proteklih nekoliko sezona smo pokazali da možemo pobijediti sve Engleske timove. Naš omjer s njima je odličan. Mislim da smo igrali dobro protiv njih i da ih sve možemo pobijediti - samouvjeren je Roberto Firmino.

Izvlačenje neke engleske ekipe vjerojatno bi dalo dodatnu motivaciju momčadi Liverpoola, a Firmino misli da s takvom igrom mogu parirati svakomu.

- Nismo zabrinuti oko toga koga će nam ždrijeb dodijeliti. Nikog se ne bojimo, a nemamo ni razloga za strah. Ako si došao do ove faze natjecanje, onda se nemaš pravo nikoga bojati. Možemo pobijediti bilo koju ekipu ako budemo imali pravi dan. Smatram da smo tim koji može svima uzrokovati probleme. Naravno da su ostale sve dobre ekipe u natjecanju, ali nas to ne zanima - jasan je Firmino.

Može li Liverpool ponoviti 2005. godinu?