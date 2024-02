Jakirović: Jarni možda ne navija za Dinamo jer je bio u Hajduku

Bruno Petković oštro je odgovorio Robertu Jarniju uoči utakmice Konferencijske lige između Real Betisa i Dinama, a teme se dotaknuo i Sergej Jakirović u najavi utakmice.

- Ja uvijek navijam za hrvatske momčadi u Europi, meni je to normalno. Što se tiče ovih Jarnijevih stavova, mogu komentirati samo da je on ovdje igrao i srastao s klubom. Možda ne smije navijati za Dinamo jer je igrao za Hajduk - rekao je jJakirović uz osmijeh na licu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trener Dinama ne osjeća pritisak u utakmici protiv Betisa nakon remija 'modrih' protiv Lokomotive.

- Pristupamo maksimalno ozbiljno, nema manje važne ili više važne, svaka je takva. Nadam se da ćemo odraditi trening u kompletu, imamo plan koliko će tko igrati, jer nas čeka i utakmica u nedjelju. Ne razmišljam negativno i na način da mi je to ključna utakmica, neshvatljivo osciliramo, svjestan sam problema, razgovaram s momčadi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakirović ima još nekoliko nepoznanica u sastavu.

- Ali ovo je nova utakmica, želimo izaći motivirani, to je savršeno za prezentirati se dobro, kako bismo maksimalno otežali Betisu. Uvjeren sam da ćemo imati prilika, želimo ih iskoristiti. Ulazimo s najboljih 11 u ovom trenutku, imamo kadrovske probleme, pogotovo u zadnjoj liniji, vidjet ćemo što će biti s Ogiwarom i Ristovskim, Baturina je uvijek upitan, prije Lokomotive smo ga osposobljavali za utakmicu puna tri dana. On je dragulj, on će to biti, ali sad ima neke probleme."