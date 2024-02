BBB-ovci poslali poruku Jarniju

Navijači Dinama u Međimurju istaknuli su transparent u kojem su uputili poruku Robertu Jarniju, izborniku hrvatske U-17 reprezentacije, koji nije skrivao simpatije prema Betisu, za koji je igrao od 1995. do 1998. godine.

Jarni je u telefonskom razgovoru za španjolski portal Relevo rekao kako Betis ima puno bolju momčad, a u intervjuu za Večernji list rekao kako će u utakmici navijati za Betis.

Na društvenim mrežama osvanule su fotografije istaknutih transparenta navijača Dinama u Međimurju, gdje je Jarno rođen i gdje je prošao školu nogometa.

- Budi ponos svojeg roda, Međumirec bodi, bodi Hrvat, ili budi Robert Jarni - piše na jednom transparentu.

Jarniju je odgovorio i Bruno Petković uoči utakmice Dinama i Betasa.

- Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite!