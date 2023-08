Samovojska: Pitam se igra li u reprezentaciji krivi Pašalić, a još ne vidim Jakirovićev rukopis...

Marco Pašalić (22) zabio je ili asistirao u svakoj od zadnjih sedam utakmica Rijeke. Šest golova i dvije asistencije prije prve reprezentativne stanke podatak su za pohvalu i mnogi se čude kako je takav igrač promaknuo Dinamu, a HTV-ov komentator Anton Samovojska (72) povukao je neobičnu paralelu gostujući u studijskoj emisiji Lige prvaka.

- Rijeka ima vrlo mlad kadar, vidi se potencijal među tim igračima. Gledam Pašalića pa se pitam igra li u reprezentaciji krivi Pašalić kako je ovaj otvorio sezonu. Perfektno, izvanredno, kakva ljevica i kakve golove postiže, to je fantastično - rekao je Samovojska.

"Krivi" Pašalić na kojega aludira jest Mario Pašalić (28), čovjek s 54 nastupa i osam golova za Hrvatsku.

Samovojska se osvrnuo i na promjenu na klupi Dinama, za kojega smatra da je trebao biti u play-offu Lige prvaka.

- Od Jakirovića se i moglo očekivati da će preokrenuti nekakve stvari, premda ja još uvijek ne vidim taj rukopis do kraja. Treba tu još puno detalja u igri. To je praktički igra kakvu Dinamo igra cijelo vrijeme. Pitanje je hoće li određeni igrač odigrati bolje nego prije. Dogodilo se da Petković odigra sjajno, potom je i Ivanušec odigrao sjajno, a bio je nevidljiv te je Dinamo došao do sjajnog rezultata - rekao je.

Kako vidi preporod Brune Petkovića?

- Njegova slika igračka je takva da je bilo utakmica u kojima je bio jedva vidljiv, a bilo je i onih u kojima je bio fenomenalan. Sada igra jako dobro. Ima sasvim novi status koji su mu dodijelili treneri te on to vraća. Što sam vidio u utakmicama s Rijekom i Spartom, to je super. To je tolika vrijednost, da ne znam tko takvog igrača kupio. No, problem je što u Dinamu nisu definirali što je Petković. Je li on centarfor, treba li nizati pogotke, je li povučeni centarfor, da li je vezni. Sve je on između svega toga. Ovoga trenutka sve funkcionira perfektno - kazao je Anton Samovojska.