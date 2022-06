Šampionska momčad Hajduka u izlogu Lige prvaka. Evo tko su

Kad se pobjedom nad Dinamom 3-1 Hajduk odvojio na vrhu prvenstvene ljestvice juniora s pet bodova više od drugoplasirane Gorice te šest bodova ispred Dinama i osam ispred Lokomotive koji su imali po jedan susret manje, bilo je jasno da je još jedan naslov prvaka na dohvat ruke. Do kraja sezone ostalo im je još pet kola, gostovanja kod Gorice, Varaždina i Dugopolja, a na Poljudu su čekali Lokomotivu i Rudeš. Na koncu su se prognoze pokazale točnima pa je Hajduk treći put zaredom kraj prvenstva dočekao s najvećim brojem osvojenih bodova.

Zbog pandemije korona virusa prije dvije godine prvenstvo je prekinuto, a priliku za nastup u Ligi prvaka administrativnom je odlukom Hrvatskog nogometnog saveza dobio Dinamo. Ove je sezone Hajduk stigao do play-offa Lige prvaka mladih, u kojem ih je izbacio Atletico Madrid boljim izvođenjem kaznenih udaraca, a zanimljivo je da ih je i u kupu nakon izvođenja penala izbacio Dinamo.

Trener Hajduka Marijan Budimir posložio je novu konkurentnu momčad koja je došla do naslova prvaka i u ovoj sezoni. Iz prošlogodišnje momčadi već su mu odavno otišli Stipe Biuk i Marin Ljubičić, koji su i drugi dio prošle sezone uglavnom igrali za seniore i potvrdili veliki talent. Pogotovo Biuk koji je već privukao pozornost nekoliko njemačkih, engleskih, talijanskih i francuskih klubova, prije svih Eintrachta, Newcastlea, Lillea i Bordeauxa, dok je za Ljubičića interes iskazao Udinese. Zanimljivo, Ljubičić je kritiziran zbog neefikasnosti, a prvu pravu utakmicu u kojoj je igrao na svojoj prirodnoj poziciji u špici, protiv Šahtara je zabio dva gola. Njima uz bok bio je i krilni napadač Marko Domančić, ali su ga ozljede zaustavile u razvoju i tek se treba vratiti u nekadašnju formu.

U seniore je u ovoj sezoni prekomandiran i Rokas Pukštas, 2004. godište, Amerikanac litavskih korijena, veznjak sa sportskim genima. Oba roditelja su mu kao atletičari nastupili na Olimpijskim igrama, nedavno je debitirao protiv Hrvatskog dragovoljca, a obećava jako punu na pozicijama u veznom redu. Scouti ga opisuju kao radilicu koja ulazi u prilike iz drugoga plana i zabija puno golova poput Marija Pašalića.

U istu generaciju pripada i Marko Brkljača, nadareni veznjak koji nije produžio ugovor s Hajdukom i koga uskoro čeka promjena sredine. Brkljača je bio uvršten na The Guardianov popis "Next generation" najboljih mladih europskih igrača u svojoj generaciji, za njega je interes pokazivao i Juventus, no nije bio zadovoljan ponuđenom prilikom u Hajduku pa će uskoro u neki dugi klub.

Napad Hajdukovih juniora predvodi Filip Čuić, nadareni centarfor iz sportske obitelji iz Tomislavgrada. Njegov brat Mario je na posudbi u Radomlju. U Ligi prvaka mladih zabio je šest golova, a redovito zabija i za BiH reprezentaciju koju je izabrao. Za njega skauti tvrde da je pravi prototip modernog napadača koji zna igrati, a vrlo dobar je i u realizaciji. Njegova alternacija je godinu dana mlađi Mate Antunović, koji je dugo bio van kadra zbog ozljede.

Povremeno je sa seniorima trenirao i Šimun Hrgović, koji je u Hajduk stigao iz Cibalije. Radi se o modernom lijevom bočnom igraču rođenom 2004, godine, koga krasi sjajan centaršut. Uz njega na lijevom boku Hajduk ima još dva interesantna igrača, godinu starije Elvisa Letaja koji je stigao iz Šibenika i Ivana Dominića...

Na mjestu stopera su Dominik Prpić (2004.), za koga kažu da je po profilu sličan Jošku Gvardiolu, Luka Bradarić (2003.), brat reprezentativca Domagoja, pa Mateo Jurića Petrašilo (2004.) koji imponira stasom i igrom te nešto stariji Stipe Vladušić koji može podjednako dobro igrati i u veznom redu zbog jako dobre tehnike.

U juniorskoj konkurenciji Hajduk ima još jedno poznato prezime, Niko Đolonga (2004.) je sin nekadašnjeg Hajdukovog kapetana Vlatka, ali i nećak proslavljenog vatrenoga Darija Šimića. No za razliku od oca, Niko igra na desnom boku gdje mu je konkurencija Ivano Luka Želalić (2003.) te Luka Škaričić (2002.) koji je na posudbi u Varaždinu.

Franjo Lazar (2003.) se u lijepom svjetlu pokazao na prijateljskoj utakmici seniora sa Šahtarom, gdje je lijepo volejem zabio s desetak metara na asistenciju Letaja. Radi se o tehnički potkovanom igraču kojeg je Hajduk doveo iz Rijeke i u njemu leži veliki potencijal ako se nastavi ovako razvijati. Iz Adriatica je stigao Ivan Krolo (2003.), kapetan i lider momčadi, tipični box to box vezni igrač, iz Lokomotive je stigao Marko Capan (2004.), Budimirova radilica i najbolji izvođač slobodnih udaraca, a Jere Vrcić (2004.) lijevo krilo fantastične brzine najbrži igrač u Budimirovoj momčadi. Popis zatvaraju svestrani Antonio Jakir (2003.), te džoker s klupe Krešimir Nazor (2004.) koji je stigao iz Baške Vode, te dva kadeta rođena 2005. godine Roko Brajković i Vjeko Šemiga.

Tu su i četiri golmana, Toni Silić (2004.) kojeg je samo velika konkurencija Kalinića, Subašića i Posavca spriječila da više nastupa, ali on ima još jednu godinu juniorskog staža, a kako se radi o velikom talentu, sigurno će napredovati nakon što se vrati od ozljede, kao i kao i Ivana Perića (2002.) Alternacija su im Borna Buljan (2005.) i David Fesjuk, koji je doveden kao ukrajinski U-17 reprezentativac a nedavno je produžio ugovor, kao i Petrašilo, Vrcić, Đolonga, Brajković, Antunović, Silić i Prpić.

Dobre rezultate trener Marijan Budimir nije nikad prisvajao, nedavno je dao izjavu kako su oni plod rezultata cijelog stožera, koji uz njega čine pomoćni trener Zvonimir Milić, trener golmana Ivica Roguljić, kondicijski trener Ante Jurić, snimatelj i analitičar Lucijan Vukoša te team manager Roko Pezelj.

- Htio bih čestitati igračima na odličnoj sezoni i obrani naslova. Prezimili smo u Europi, mislim da je sezona bila jako dobra. Čestitam i cijelom stožeru, samo naše supruge znaju koliko smo radili da dođemo do ovoga gdje smo sada. Kada se pogledaju brojke, najviše smo golova zabili, najmanje primili i mislim da smo zasluženo prvaci. Htjeli smo što ranije zabiti gol da ne uđemo u nervozu. Prvo poluvrijeme smo imali dosta šansi. Na kraju smo zabili pred kraj prvog dijela. Drugi dio smo dobro otvorili i riješili utakmicu. Vrućina je postala nepodnošljiva. Na kraju smo i mi i oni jedva čekali zadnji sučev zvižduk - kazao je Budimir nakon pobjede protiv Dugopolja i dodao:

- Liga prvaka mladih je naš izlog, promocija. Mislim da smo ove sezone dostojno prezentirali Hajduk i naš nogomet. Hajduk treba težiti da svaki put igra juniorsku Ligu prvaka. Svake godine izađu bar dvojica igrača. Biuk i Ljubičić su se već afirmirali u prvoj momčadi, tu je Pukštas, zatim Brajković, očekujem još par juniora na pripremama prve momčadi.

Budimira uskoro očekuju razgovori s čelnicima kluba:

- Nismo htjeli voditi nikakve razgovore prije kraja sezone. U sljedećim danima ćemo imati razgovor sa sportskim direktorom, direktorom Akademije i predsjednikom. Hajduk je naravno moj klub i on je na prvom mjestu. Tri godine zaredom smo osvojili naslov, mislim da se u povijesti Hajduka to nije dogodilo, da je netko tri godine zaredom osvojio juniorski naslov. Osobno mislim da je ovaj stožer među 5% najboljih u Hrvatskoj i nama je čast raditi u bilo kojoj uzrasnoj kategoriji Hajduka, tamo gdje smo najpotrebniji - zaključio je Budimir.

