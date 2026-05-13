Sanchez: Kad Dinamo odigra ovako, morate mu čestitati. Htio bih ga takvog vidjeti i u Europi

Victor Sanchez nije uspio sjajnu europsku sezonu Rijeke, u kojoj je dogurao do osmine finala Konferencijske lige, završiti trofejem. Bijeli su nakon duple krune lani predala i Rabuzinovo sunce Dinamu u finalu u Osijeku (2-0), oba gola zabio je Luka Stojković.

- Čestitam Dinamu, igrali su na jako dobrom nivou. Naravno da smo razočarani, bili smo motivirani zbog prilike da osvojimo ovo finale. Moramo ići uzdignute glave, bili smo cijelo vrijeme u utakmici, imali smo neke šanse, prilike za gol. U drugom poluvremenu igrali smo dobro, a taj prvi gol nas je presjekao, mogli smo i izjednačiti. Gurali smo do kraja, pokušali smo ubaciti jednu loptu da isforsiramo remi na kraju, ali nije uspjelo - rekao je Španjolac za MAXSport.

Što je nedostajalo?

- Pokušali smo biti hrabri i agresivni, nismo se ovdje došli braniti, nego igrati hrabro. Ali je Dinamo bio snažan, agresivan, kvalitetan. To je bio i ključ.

Rijeka je osigurala Europu, ali startat će iz drugog pretkola Konferencijske lige, dok je Europsku ligu zbog Dinamove pobjede osigurao Hajduk.

- Imamo još dvije utakmice, borimo se za treće mjesto. Igrači se bore, imamo više utakmica visokog intenziteta od svih, igrali smo Europu. Žao mi je što nismo završili sezonu trofejem i zbog igrača i zbog ovih navijača. Čestitam igračima zbog ove sezone, nije lako boriti se na tri intenziteta, kako smo se borili, opet smo izborili Europu - rekao je Sanchez.

Dodjela medalja nakon finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na presici se požalio i na još neke razloge neosvajanja trofeja, poput ozljeda.

- Dinamo je zaslužio pobijediti, odigrali su na visokoj razini. Čestitam i svojim igračima, bili su kompetitivni. Dinamo je razbio naš presing i nismo ni mogli doći do posjeda, pogotovo u prvih 25 minuta. Imali smo šansu Fruka, mogli smo i povesti. U nastavku smo pokušali biti ofenzivniji i u drugoj akciji primili smo gol. Reakcija je bila dobra, imali smo šansu za izjednačenje, onda je i utakmica postala otvorenija. No, kada Dinamo ovako odigra, morate čestitati. Imali su sjajnu sezonu. Mi smo imali problema s ozljedama u najvažnijem dijelu sezone, počevši od Fruka i Vignata. Kad gubiš, ne možeš izvaditi Fruka, a znamo da izlazi iz ozljede i da ne može igrati svih 90 minuta u ovom intenzitetu. Preostaju nam dvije utakmice, potvrdili smo Europu i to je vrlo važno - rekao je Sanchez.

Njegova momčad nije puknula prema golu 55 minuta, ali nije htio mijenjati.

- Imali smo 0-0, mislim da nije bilo potrebe (Dinamo poveo u 50., op.a.). Nije bilo tako lošer jer je protivnik bio na visokoj razini, a mi smo bili kompetitivni. Dinamo ima najveći proračun, mogućnost da dovede vrhunske igrače. Vidite Belju, strašna sezona, a danas nije zabio, ali je bio veliki problem za našu obranu. Čestitam i treneru Kovačeviću, a htio bih kao navijač vidjeti i ovakav Dinamo u Europi u velikim utakmicama, da priušti navijačima takve trenutke, kakve smo i mi imali ove sezone u Konferencijskoj ligi.

Mislite li da, osim Livakovića, iz Dinama još netko zaslužuje na Svjetsko prvenstvo?

- Nije važno što ja mislim. Hrvatska se potvrdila kao vrhunska reprezentacija na velikim natjecanjima, ali važno je i da HNL raste. Potrebna su ulaganja, države, institucija. Posebno bih istaknuo Damira Miškovića, koji je riskirao vlastiti novac da bi podigao Rijeku i nešto napravio, izgradio stadion, doveo igrače. Za HNL je dobro da ima više takvih ljudi - zaključio je Sanchez.

Majstorović: Dinamo je bio bolji

- Teško je izgubiti finale, tužni smo, žalosni i ponosni na sve što smo napravili. Dinamo je danas bio bolji, imamo još dva kola do kraja prvenstva, moramo to odraditi. Prečka Devetka? To bi bilo za 1-1, nakon toga smo primili gol za 2-0. Ostaje žal, dali smo sve od sebe i nemam komu što zamjeriti. Mi se okrećemo prvenstvu i nakon toga idemo na zasluženi odmor - rekao je stoper Rijeke Ante Majstorović.