Sanchez najavio lov na Dinamo i Hajduk: Ako ovako nastavimo, smanjivat ćemo razliku za njima

Rijeka je uspjela izvuči tri boda s Aldo Drosine te je s 2-1 pobijedila Istru u nastavku utakmice koja je prekinuta 14. prosinca zbog velike magle. Momčad s Kvarnera nije dobro izgledala u prvom dijelu, ali se u drugom probudila te stvorila nekoliko prilika. Heroji u Puli bili su prvi Gruzijac u dresu Rijeke, Tornike Morčiladze, koji je izborio penal te Tiago Dantas koji ga je zabio.

Susret je komentirao trener Rijeke, Victor Sanchez.

- Težak derbi. Za nas to nije bila samo utakmica, nego vrlo važan derbi. Osjećamo da su ovakve utakmice iznimno važne za naše navijače i nastojimo dati svoj maksimum. Tijekom cijele utakmice bili smo na visokoj razini. Jako sam zadovoljan igrom igrača. Pokazali su vrlo dobar natjecateljski duh. Jako sam sretan zbog igrača, zbog pobjede, jer nam ona daje puno samopouzdanja za nastavak rada i za smanjivanje zaostatka za onima koji su ispred nas - rekao je pa se osvrnuo na tablicu, na kojoj je njegova momčad skočila na treće mjesto:

- Za mene je najvažnija tablica nakon posljednjeg kola. To nam je cilj. Ako budemo osvajali tri boda svakog vikenda, smanjivat ćemo zaostatak za momčadima ispred nas. Idemo dalje, prema sljedećoj utakmici.

Za Sanchezove momke sada slijedi susret protiv Slaven Belupa na Rujevici (subota, 17.15) te lov na Hajduk i Dinamo. Neće ih biti lako uloviti jer Splićani bježe Rijeci 10 bodova, ali je Sanchez optimističan da bi se to uskoro moglo i smanjiti.