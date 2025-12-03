Obavijesti

TRENER RIJEKE

Sanchez nakon Kupa: Očekivali smo zahtjevan susret, ali smo se prilagodili. Zadovoljan sam

Piše Jakov Drobnjak,
Sanchez nakon Kupa: Očekivali smo zahtjevan susret, ali smo se prilagodili. Zadovoljan sam
Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iskoristili smo vrijeme na početku drugog dijela kako bismo pokušali napraviti određene pomake i iznenaditi protivnika, i to je uspjelo, prokomentirao je trener Rijeke

Rijeka je osigurala četvrtfinale Kupa pobjedom protiv Mladosti iz Ždralova u gostima 4-1. Domaći su šokirali Riječane u petoj minuti kada je Nikolić sjajno zabio iz slobodnog udarca. Prvo poluvrijeme je bilo loše za Rijeku, ali drugo potpuno druga priča. Na početku drugog dijela je Duje Čop zabio dva gola za preokret, Vignato je zabio treći, a Čop novim golom stavio točku na i. Utakmicu je komentirao Victor Sanchez.

Bjelovar: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Mladost Zdralovi - HNK Rijeka
Bjelovar: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Mladost Zdralovi - HNK Rijeka | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Znali smo unaprijed da nas čeka teška utakmica, ali i da se moramo nositi s izazovima koje donosi, bez obzira na razliku između liga. Treba se prilagoditi okolnostima, igrati u gostima protiv visoko motivirane momčadi. Ušli su vrlo agresivno, zabili su iz prekida što se može dogoditi. Ali momčad je bila ozbiljna, borbena, s pravim duhom - rekao je Sanchez pa dodao:

- Odigrali smo zahtjevnije prvo poluvrijeme nego drugo jer nismo iskoristili stvorene prilike da izjednačimo ili čak povedemo prije odmora. Zato smo pokušali malo promijeniti pozicije naših ofenzivnih igrača. Iskoristili smo vrijeme na početku drugog dijela kako bismo pokušali napraviti određene pomake i iznenaditi protivnika, i to je uspjelo. Stvorili smo dobre prilike i brzo zabili za preokret. Kontrolirali smo utakmicu do kraja. Zadovoljni smo i sada se možemo okrenuti sljedećoj utakmici. Sljedeći je Vukovar, a zatim Celje. Nema odmora, idemo dalje na sljedeći izazov. 

Kao što je najavio i Sanchez, Rijeka igra protiv Vukovara za vikend, a onda ju čekaju europske obaveze. 

