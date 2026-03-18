Sanchez otkrio kako nabrijava Rijeku: 'Zašto ne bismo uspjeli?'

Nogometaši Rijeke u četvrtak, 19. ožujka, od 21 sat gostuju u Strasbourgu gdje ih očekuje uzvratna utakmica osmine finala Konferencijske lige. Uoči puta u Francusku, trener Victor Sanchez naglasio je kako njegova momčad vjeruje da može izboriti prolazak, unatoč zahtjevnom suparniku.

- Uzvrat pripremamo s čvrstom vjerom da imamo šanse za prolaz protiv ovog suparnika. Budimo jasni, svjesni smo da je pred nama golem izazov - rekao je trener.

Naglasio je da Strasbourg raspolaže velikom momčadi s golemim proračunom i iznimno kvalitetnim pojedincima te da su u prvoj utakmici pokazali koliko opasni mogu biti. Prema njegovim riječima, Rijeka će morati odigrati vrhunsku utakmicu u fazi obrane i istovremeno biti učinkovita u napadu. Sanchez je ponovno upozorio na važnost završnice, segmenta u kojem Rijeka ove sezone povremeno posustaje.

'Ako uđu opušteno u utakmicu...'

- To nas prati cijelu sezonu. Stvarali smo brojne prilike, a nismo ih uspjeli realizirati ili smo ih zabili premalo - rekao je, dodajući da je optimist kako će momčad u Strasbourgu biti na višoj razini.

Govoreći o pristupu Strasbourga, Sanchez smatra da će domaćin biti motiviran, ali ne isključuje mogućnost da favorit uđe u utakmicu preopušteno.

- Ako uđu u utakmicu opušteno, misleći da je posao gotov zbog pobjede u prvom susretu. Tu vidim našu priliku u uvodnim minutama - istaknuo je.

Ipak, vjeruje da je Rijeka u prvom susretu pokazala dovoljno da je protivnik neće podcijeniti:

- Svjesni su da smo momčad koja ih može pobijediti ako oni ne budu imali svoj dan.

Problemi s kadrom

Rijeka u Francuskoj neće moći računati na suspendiranog Ante Majstorovića, dok se Teo Barišić i dalje oporavlja od ozljede. Dobra vijest je povratak Samuelea Vignata u puni trening. Trener je igračima prenio i dio vlastitog iskustva iz vremena kada je s Deportivom La Coruñom nadoknadio veliki zaostatak protiv Milana u Ligi prvaka.

- Igrali smo četvrtfinale Lige prvaka protiv Milana (sezona 2003/04., op.a.), koji je tada bio branitelj naslova. Bila je to nevjerojatna momčad, Kaká, Pirlo, Ševčenko, Seedorf, Maldini, čudesna generacija. Prvu utakmicu u Milanu izgubili smo s 4-1. Unatoč tome, vjerovali smo u prolaz i u uzvratu smo ih na našem stadionu pobijedili 4-0. Tadašnju momčad Deportiva često uspoređujem s Rijekom jer vidim mnogo sličnosti u karakteru. Pa zašto ne bismo i mi uspjeli? Naš je zaostatak čak i manji moramo nadoknaditi samo jedan gol - prisjetio se.

Sanchez zaključuje da je sve otvoreno jer Rijeka mora nadoknaditi samo jedan gol:

- Naš je zaostatak čak i manji, moramo nadoknaditi samo jedan gol.