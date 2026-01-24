Sanchez: Ovakvi dvoboji donose zadovoljstvo, nije rezultat sve

Rijeka i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u 19. kolu HNL-a na Rujevici, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener domaćina Victor Sanchez.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:38 Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Mislim da je to bila jako dobra utakmica u teškim uvjetima, na terenu koji je bio vrlo nezahvalan, mekan i klizav. Igračima je bilo izuzetno teško održati stabilnost, a kada više od 45 minuta moraš igrati s igračem manje protiv kvalitetnih momčadi poput Slaven Belupa, koji je u ovom trenutku u jako dobroj formi, onda je to zaista zahtjevno - započeo je Španjolac.

Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako je Rijeka osvojila "samo" bod kao favorit, dvaput se vraćala iz zaostatka i to s igračem manje.

- Teško je, ali ovakve utakmice prije svega donose zadovoljstvo. Igračima stalno ponavljamo da želimo prihvaćati poteškoće na isti način, s istim karakterom i s užitkom u igri. Utakmica protiv Slaven Belupa bila je savršen scenarij da pokažemo taj karakter i igrači su napravili iskorak naprijed. Pokazali su nam da su spremni suočiti se s problemima - rekao je Sanchez i dodao:

- Zato ovdje nije poanta samo u rezultatu. Ovo su utakmice koje ti donose veću nagradu. Danas bodovi nisu važniji od spoznaje da igrači imaju karakter za nadvladati teške situacije. Dvaput smo gubili protiv dobre momčadi, na ovako teškom terenu i u ovim uvjetima. Zato sam sretan zbog njih i čestitam im. Okrećemo se sljedećoj utakmici.

Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka u idućem kolu HNL-a ide u goste Osijeku, a nakon toga dočekuje Dinamo.