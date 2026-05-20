Sanchez: Svi su mi rekli 'moraš dobiti Hajduk', a ja ostvarim najveću pobjedu. Dobra sezona

Trener Rijeke Victor Sanchez (50) proteklih dana nalazio se u Ljubljani gdje je odradio intervju za slovenski portal siol.net. Prokomentirao je ovu sezonu s Rijekom koja će na ljestvici HNL-a završiti treća ili četvrta, ovisno kako trenutačno treći Varaždin i klub s Kvarnera odigraju u zadnjem kolu sezone.

Španjolac je u Ljubljani bio zbog uručenja nagrade za najboljeg trenera slovenskog prvenstva u sezoni 2024./25. Usput je odradio i intervju u kojem je primarno komentirao svoj period u Olimpiji, ali i trenutačno stanje u Rijeci te osvrt na sezonu koja se bliži kraju. Budućnost u Rijeci nije mu zagarantirana, a sve češće spominje se povratak Matjaža Keka na klupu Riječana.

- Mislim da je ovo bila uspješna sezona za Rijeku, bez obzira na sve. Nismo osvojili trofeje, ali osigurali smo mjesto u Europi što je bio glavni cilj kluba.

Smatra da je konkurencija u HNL-u vrlo snažna.

- Teško je nositi se s Dinamom i Hajdukom, a posebno s Dinamom koji je imao sjajnu sezonu. Rijeka mu je nanijela najviše glavobolje u međusobnim susretima. Razlika na tablici je velika, ali uložili smo puno energije da izborimo Europu i prođemo skupinu u Konferencijskoj ligi ove sezone.

Ponosan je na pobjede protiv Hajduka jer se to od njega tražilo prilikom dolaska u klub.

- Kad sam došao u klub, svi su mi govorili da moram dobiti Hajduk. Takvi rivaliteti su duša nogometa i mi smo uspjeli ostvariti najveću pobjedu u Jadranskom derbiju. Izbacili smo ih i iz kupa, a to se itekako broji.

Sanchez je na klupi Rijeke od rujna 2025. godine otkako je naslijedio Radomira Đalovića. Vodio je klub na 42 susreta te pritom ostvario 17 pobjeda, 13 remija i 12 poraza. Ugovor s hrvatskim prvoligašem ima do lipnja 2027. godine.