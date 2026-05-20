Obavijesti

Sport

Komentari 4
ŠPANJOLSKI STRATEG

Sanchez: Svi su mi rekli 'moraš dobiti Hajduk', a ja ostvarim najveću pobjedu. Dobra sezona

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Sanchez: Svi su mi rekli 'moraš dobiti Hajduk', a ja ostvarim najveću pobjedu. Dobra sezona
Rijeka: Konferencija za novinare trenera Victora Sancheza | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trener Rijeke Victor Sanchez ponosan je na uspjeh kluba ove sezone te izborenu Europu. Iako bez trofeja, Sanchez naglašava važnost pobjeda nad Hajdukom i dobre utakmice s Dinamom

Admiral

Trener Rijeke Victor Sanchez (50) proteklih dana nalazio se u Ljubljani gdje je odradio intervju za slovenski portal siol.net. Prokomentirao je ovu sezonu s Rijekom koja će na ljestvici HNL-a završiti treća ili četvrta, ovisno kako trenutačno treći Varaždin i klub s Kvarnera odigraju u zadnjem kolu sezone. 

Španjolac je u Ljubljani bio zbog uručenja nagrade za najboljeg trenera slovenskog prvenstva u sezoni 2024./25. Usput je odradio i intervju u kojem je primarno komentirao svoj period u Olimpiji, ali i trenutačno stanje u Rijeci te osvrt na sezonu koja se bliži kraju. Budućnost u Rijeci nije mu zagarantirana, a sve češće spominje se povratak Matjaža Keka na klupu Riječana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice 00:22
Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Mislim da je ovo bila uspješna sezona za Rijeku, bez obzira na sve. Nismo osvojili trofeje, ali osigurali smo mjesto u Europi što je bio glavni cilj kluba.

Smatra da je konkurencija u HNL-u vrlo snažna.

- Teško je nositi se s Dinamom i Hajdukom, a posebno s Dinamom koji je imao sjajnu sezonu. Rijeka mu je nanijela najviše glavobolje u međusobnim susretima. Razlika na tablici je velika, ali uložili smo puno energije da izborimo Europu i prođemo skupinu u Konferencijskoj ligi ove sezone. 

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ponosan je na pobjede protiv Hajduka jer se to od njega tražilo prilikom dolaska u klub.

- Kad sam došao u klub, svi su mi govorili da moram dobiti Hajduk. Takvi rivaliteti su duša nogometa i mi smo uspjeli ostvariti najveću pobjedu u Jadranskom derbiju. Izbacili smo ih i iz kupa, a to se itekako broji.

Sanchez je na klupi Rijeke od rujna 2025. godine otkako je naslijedio Radomira Đalovića. Vodio je klub na 42 susreta te pritom ostvario 17 pobjeda, 13 remija i 12 poraza. Ugovor s hrvatskim prvoligašem ima do lipnja 2027. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir
Slavko Ištvanić

Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir

Slavko Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana
FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'
LJUBAV NA PRVI POGLED

FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'

Mikel Arteta i Lorena Bernal: ljubavna priča koja traje već 20 godina! Artetina supruga podržava ga u karijeri trenera Arsenala dok balansiraju obitelj i karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026