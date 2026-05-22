Sanchez: Vrijeme je za oproštaj od velikih igrača. Kek? Želim mu svu sreću u sljedećem projektu

Pred nogometašima Rijeke je posljednja utakmica u HNL sezoni protiv Gorice na Rujevici. Momčad Victora Sancheza ima tešku sezonu iza sebe, nisu uspjeli obraniti naslov hrvatskog prvaka, ali još uvijek imaju šanse završiti na trećem mjestu iako ne ovise sami o sebi.

Utakmica na Rujevici igra se u subotu s početkom u 16 sati, a najavio ju je trener Riječana Victor Sanchez i na početku se osvrnuo na cijelu sezonu koja je iza njih.

- Posljednja utakmica u sezoni, idemo pokušati uživati u njoj. Bilo je teško, iza nas je naporan put. Puno utakmica, visoki zahtjevi. Sami smo sebi nametnuli najveći mogući pritisak kako bismo ostvarili sve ciljeve. Neću ponovno raditi rezime jer je to gotova priča. Mislim da smo doista, doista sretni što smo ispunili sve naše ciljeve - izjavio je Sanchez.

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Riječani su uoči Gorice oslabljeni i imaju problema s ozljedama, neki su pred odlaskom iz kluba dok se dio sprema na odlazak na Svjetsko prvenstvo.

- Moje je mišljenje da će ovo sigurno biti jako teška utakmica. Razlog su duga sezona, velika opterećenja i brojni problemi s kojima se igrači susreću kada se primaknu posljednji dani sezone. Imamo mnogo igrača s dosta problema. Vidjet ćemo kako ćemo to riješiti prilikom sastavljanja početnog sastava i kako ćemo privesti utakmicu kraj.

- Moram ponoviti, imamo igrače s lakšim ozljedama, igrače kojima istječu ugovori i igrače koji idu na Svjetsko prvenstvo. Sve to moramo uzeti u obzir. Sve momčadi čiji igrači idu na Svjetsko prvenstvo daju im dodatni odmor ovih posljednjih dana jer će im također biti jako naporno. Izuzetno sam ponosan što trojica igrača iz Rijeke odlaze na natjecanje sa svojim reprezentacijama. Mislim da je i to uspjeh, a i njima je potreban kratak odmor.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Otkrio je razloge izostanka nekih igrača.

- Imamo i jedan privatni problem s Lasickasom. Morali smo mu dati dozvolu da hitno otputuje u domovinu jer mu je preminula baka. Tako da je ovo trenutak da bude uz svoju obitelj. Vignato i Alasana su otputovali u Beograd na terapije, dok Barišić u Francuskoj nastavlja proces oporavka nakon operacije.

Riječani su u 27. kolu pretrpjeli težak poraz od Gorice (0-4), ali nije dao Sanchez da ih to obeshrabri te je naglasio kako je sutrašnja utakmica prilika za slavlje s navijačima.

- Za mene je sutrašnja utakmica prilika za slavlje s našim navijačima jer je ovo bila doista, doista teška i naporna sezona. Navijači to znaju. Vrlo ste nepravedni prema rezultatima koje smo ostvarili kada izvlačite samo takve detalje. Zna se u kakvim je okolnostima momčad bila kada smo stigli ovdje. Mi smo zaustavili taj slobodan pad, donijeli stabilnost momčadi i podignuli se kako bismo ispunili sve ciljeve koji su se od mene tražili.

- Vrijeme je za oproštaj od velikih igrača kojima istječu ugovori, a koji su bili vrlo važni igrači u povijesti kluba. Oni su podizali trofeje, poput prošle sezone. Za mene je izuzetno važno imati eleganciju i oprostiti se od igrača koji to zaslužuju jer su odradili jako dobar posao - izjavio je Sanchez.

Zahvalio se Španjolac i na podršci Matijaža Keka.

- Želim se javno zahvaliti Matjažu Keku jer su mi rekli da je u jednom intervjuu rekao jako lijepe riječi o meni. Kada sam stigao ovdje, i ja sam biranim riječima govorio o Đaloviću i o poslu koji je napravio. Isto tako tijekom sezone sam pokazao veliko poštovanje prema Matjažu Keku jer je u više navrata pričao o meni dajući veliko priznanje mom radu, a ja imam isto mišljenje o njemu. On je sjajan trener, ovdje je legenda i na tome mu velika hvala - rekao je i nastavio:

- Nitko ne mora povlačiti takve poteze i ja mu jako zahvaljujem jer time brani trenersku struku. Nas nitko ne brani. Volim kada su treneri hrabri i kažu stvari koje pomažu drugim kolegama kada se prema njima postupa nepravedno. Zato želim reći hvala Matjažu. Želim mu svu sreću u idućem projektu. Možda to bude ovdje u Rijeci. Svi o tome pričaju već jako dugo. Ja još uvijek nemam nikakvu službenu potvrdu, tako da to čekam kako bih mogao razgovarati o budućnosti - zaključio je Sanchez.