Sanchez: Živi smo protiv prve momčadi Konferencijske lige! Trener Strasbourga razočaran

Victor Sanchez nakon pauze protiv Omonije, zbog zdravstvenih poteškoća, vodio je Rijeku u jednoj od najvećih utakmica u klupskoj povijesti, osmini finala Konferencijske lige. Strasbourg je na gotovo rasprodanoj Rujevici pobijedio 2-1, uzvrat je 19. ožujka u Francuskoj.

- Izgubili smo od najbolje momčadi ligaškog dijela Konferencijske lige. Ponosan sam na igrače. Hvala navijačima koji su nas bodrili od početka do kraja. Pripremat ćemo uzvratnu utakmicu znajući da smo živi. Imali smo dobre prilike i mogu biti zadovoljan što smo odigrali na razini protivnika. Uzvrat? Prvo nas čeka Istra (nedjelja), a onda ću razmišljati o putu u Strasbourg - kazao je trener Rijeke i nastavio:

- Nismo sretni zbog rezultata, ali smo pokazali da se možemo nositi s njima. Gledajte, kod Strasbourga je sve veće, pa oni igraju u francuskoj ligi koja je na višoj razini od HNL-a. I svejedno smo pokazali da se možemo nadmetati s njima. Imali smo i prilike, mogli zabiti tri, četiri gola.

Publika je bila sjajna, pogotovo u drugom poluvremenu. Kad je Ante Majstorović zabio za 2-1, djelovalo je kao da bijeli mogu i do preokreta.

- I to nešto govori, to je jako važna stvar. Hvala navijačima na fantastičnoj podršci - istaknuo je Sanchez.

Gary O'Neil, engleski stručnjak na klupi Strasbourga, kazao je:

- Stvorili smo puno prilika, trebali zabiti više golova i zato sam malo razočaran. Ali to je bila teška utakmica. Rijeka je riskirala, bila je agresivna, igrala čovjek na čovjeka. Ponosan sam na svoje igrače.