PONOSNI TRENER RIJEKE

Sanchez: Živi smo protiv prve momčadi Konferencijske lige! Trener Strasbourga razočaran

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka igra povijesnu utakmicu u osmini finala Konferencijske lige protiv Strasbourga, ali gubi 2-1 na Rujevici. Sanchez ponosan na igrače, publika sjajna, uzvrat slijedi u Francuskoj

Victor Sanchez nakon pauze protiv Omonije, zbog zdravstvenih poteškoća, vodio je Rijeku u jednoj od najvećih utakmica u klupskoj povijesti, osmini finala Konferencijske lige. Strasbourg je na gotovo rasprodanoj Rujevici pobijedio 2-1, uzvrat je 19. ožujka u Francuskoj.

- Izgubili smo od najbolje momčadi ligaškog dijela Konferencijske lige. Ponosan sam na igrače. Hvala navijačima koji su nas bodrili od početka do kraja. Pripremat ćemo uzvratnu utakmicu znajući da smo živi. Imali smo dobre prilike i mogu biti zadovoljan što smo odigrali na razini protivnika. Uzvrat? Prvo nas čeka Istra (nedjelja), a onda ću razmišljati o putu u Strasbourg - kazao je trener Rijeke i nastavio:

- Nismo sretni zbog rezultata, ali smo pokazali da se možemo nositi s njima. Gledajte, kod Strasbourga je sve veće, pa oni igraju u francuskoj ligi koja je na višoj razini od HNL-a. I svejedno smo pokazali da se možemo nadmetati s njima. Imali smo i prilike, mogli zabiti tri, četiri gola.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
26
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Publika je bila sjajna, pogotovo u drugom poluvremenu. Kad je Ante Majstorović zabio za 2-1, djelovalo je kao da bijeli mogu i do preokreta.

- I to nešto govori, to je jako važna stvar. Hvala navijačima na fantastičnoj podršci - istaknuo je Sanchez.

Gary O'Neil, engleski stručnjak na klupi Strasbourga, kazao je:

- Stvorili smo puno prilika, trebali zabiti više golova i zato sam malo razočaran. Ali to je bila teška utakmica. Rijeka je riskirala, bila je agresivna, igrala čovjek na čovjeka. Ponosan sam na svoje igrače.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
