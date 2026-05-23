KRALJICA DISKA

Sandra Elkasević ostavila u šoku navijače: Preskače cijelu sezonu, ali ne odlazi u mirovinu

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, bacanje diska, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, ovo je savršen trenutak da zastanem, ponovno se izgradim i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu, poručila je "kraljica diska"

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena Sandra Elkasević objavila je u subotu prijepodne veliku odluku. Proslavljena bacačica diska na društvenim je mrežama poručila da će preskočiti cijelu natjecateljsku sezonu 2026. godine kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere.

Elkasević, djevojački Perković, iza sebe ima karijeru kakvu hrvatska atletika rijetko pamti. Osvojila je olimpijska zlata u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016., a u Parizu 2024. vratila se na olimpijsko postolje broncom. Bila je i dvostruka svjetska prvakinja, sedam puta europska prvakinja te jedna od najdominantnijih atletičarki u povijesti Dijamantne lige. Sada je odlučila zaustaviti se na godinu dana. Ne odlazi iz sporta, nego želi sačuvati tijelo i produžiti karijeru do najvećih natjecanja koja slijede. Kao glavne ciljeve istaknula je Svjetsko prvenstvo u Pekingu 2027. i Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Objavu Sandre Elkasević prenosimo u cijelosti:

"Mojim divnim navijačima, mom timu i mojim prijateljima; Otkad znam za sebe, moj život mjerio se metrima, krugovima i neumornom željom za pobjedom. Ako me poznajete, znate da sam borac. Ulazila sam u krug ozlijeđena, gurala kroz iscrpljenost i prolazila kroz najteže trenutke jer odustajanje nikada nije bilo opcija. Natjecanje je dio mene.

Zato je pisanje ovoga jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala napraviti. Po prvi put u svojoj karijeri odlučila sam poslušati svoje tijelo i povući se iz svih natjecanja tijekom sezone 2026.

Molim vas da znate kako ovo nije oproštaj, daleko od toga. Ovaj sport podario mi je nevjerojatno putovanje: dva olimpijska zlata, dva naslova svjetske prvakinje i sedam zlatnih medalja na europskim prvenstvima. No kako bih nastavila ispisivati povijest, trebam trenutak za oporavak. Mom tijelu i mom umu potrebno je vrijeme da se oporave od godina intenzivnih i predanih treninga.

Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, ovo je savršen trenutak da zastanem, ponovno se izgradim i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu. Moj pogled čvrsto je usmjeren prema Svjetskom prvenstvu u Pekingu 2027. i Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ovo radim sada kako bih vam tada mogla pružiti svoje najbolje izdanje kada bude najvažnije.

Želim svim svojim konkurenticama i konkurentima puno sreće ove godine. Svima vama koji ste bili uz mene i u dobrim i u teškim trenucima, hvala vam na razumijevanju. Nisam još gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine.

S puno ljubavi, Vaša KRALJICA DISKA”

