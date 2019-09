Sandri opet izmakao dijamant: Perez slavi drugi put zaredom

Drugu godinu zaredom Sandra Perković ostaje bez dijamanta. Nakon trećeg mjesta prošle godine ovu je sezonu završila na drugom. Pobjednica Dijamantne lige drugi je put zaredom Yaime Perez, Kubanka koja je potukla konkurenciju i lani u Bruxellesu na velikoj završnici.

Perković je tada u belgijsku prijestolnicu stigla s 15 uzastopnih pobjeda, ali nijedna joj nije vrijedila zbog novih pravila po kojima se za dijamant računalo samo ono što će diskašice napraviti u finalu. Sandru je malo prije nastupa pokosila temperatura i nije se uspjela potpuno oporaviti, pa je Perez s nevelikih 65 metara otišla do trona.

Nedovoljan krik

Sada je Perković narušeno samopouzdanje nabildala pobjedom na Hanžeku, tražila je sedmi dijamantni naslov i 43. pobjedu (prvu ove sezone u tom natjecanju), no disk dalje od 66.00 iz posljednje serije nije otišao.

Perez, koja ima najbolji rezultat sezone sa 69,39 iz francuskog Sottevillea, što joj je i osobni rekord, vodila je od prvog hica koji je letio do 65,95 pa je u četvrtoj seriji bacila do 67,24 i potom u zadnoj do najdužih 68,27. Sandra se opet mučila s pravim ritmom jer otvorila je neispravnim hicem, imala ga je i u trećoj i petoj seriji. Ostala je nada za posljednju, ispustila je i krik, ali disk je stao na točno 66 metara.

Treće je mjesto osvojila Kristin Pudenz sa 63,73 i to otevši ga u šestoj seriji Kubanki Caballero koja je završila četvrta sa 63,53. Tri su tjedna točno ostala do Svjetskog prvenstva u Dohi, Sandri dodatna motivacija neće biti potrebna.

1. Yaime Perez (Kuba) 68,27

2. Sandra Perković (Hrvatska) 66,00

3. Kristin Pudenz (Njemačka) 63,73

4. Denia Caballero (Kuba) 63,53

5. Claudine Vita (Njemačka) 62,15

6. Valarie Allman (SAD) 61,70

7. Nadine Müller (Njemačka) 61,39

8. Melina Robert-Michon (Francuska) nije nastupila