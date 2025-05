Sandra opet osvojila Zagreb pa pričala o Modriću: 'Žao mi je jer ne odlazi svojevoljno iz Reala'

Hrvatska ima četiri milijuna stanovnika, a gdjegod stigli, nitko nije miran! Komentirala je to "kraljica diska" Sandra Elkasević (34), koja je 12. put pobijedila na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu. Dvostruka olimpijska pobjednica slavila je hicem od 65,03 metara, što je njezin najbolji rezultat sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Hrvatska slavi novu medalju na OI-ju! Sandra je osvojila broncu | Video: 24sata Video

A šlag na torti bila je 19-godišnja Marija Tolj, koja je sa 64,04 metara završila druga! A Sandra, ističe, nije nimalo iznenađena tim rezultatom.

- U Kini sam bacila 63 i pol metara, stoga sam u Zagrebu htjela preko 65 metara. Ostaje žal jer nisam položila disk kao što sam trebala, noge su mi bile mekše tijekom zagrijavanja. Znala sam da će mi Marija biti najveća konkurencija, zajedno treniramo i fantastična je, mislim da je ovo prvi put u povijesti zagrebačkog mitinga da su dvije Hrvatice na prva dva mjesta, u bilo kojoj disciplini! Drago mi je da je Marija sa mnom srušila još jedan rekord, još par godina i nadam se da ću joj prepustiti palicu - rekla je Elkasević.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje diska, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Olimpijska pobjednica iz Pariza, Valerie Allman, lani je "otela krunu" Sandri, ali Amerikanka se ove godine nije natjecala u Zagrebu.

- Jako sam sretna, iskreno, nisam uopće pratila tko dolazi u Zagreb, tek sam prije tri dana sve saznala. Vjerovala sam da mogu, drago mi je da se nisam prepala. Vrijeme je bilo odlično, atmosfera je bila fantastična, Hanžek mi je nekoć bio šlag na kraju sezone, a nadam se da će mi sada dati vjetar u leđa - komentirala je Sandra.

Za Luku Modrića, koji je u subotu odigrao zadnju utakmicu za Real Madrid na Santiago Bernabeuu, ima samo riječi hvale...

- Jako volim Luku, često smo bili zajedno na dodjeli nagrade za sportaša godine od HOO-a. Taj dečko mi je jako prirastao srcu, on je primjer svima nama, ponizan je i najbolji. Otišao je iz Reala bez puno patetike, žao mi je jer ne odlazi svojevoljno, voljela bih da je to bila njegova odluka, ali svi mi znamo što je svijet sporta i kako sve to funkcionira - rekla je Elkasević i zaključila...

Zagreb: Sandra Perković i Luka Modrić najbolji su sportaši 2018. godine u izboru Sportskih novosti | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Glupo je reći da je otišao na vrhu, Luka može još puno dati nogometu. Vjerojatno ne bih bila u Madridu da nisam na Hanžekoviću, ali svakako bih emotivnije proživjela njegov odlazak. Volim hrvatske sportaše, znam što daju i što su žrtvovali. Volim biti ponosna i predstavljati Hrvatsku. Volim rukometaše, nogometaše, vaterpoliste, tenisače, košarkaše... Svi smo mi jedna mala zajednica, ima nas četiri milijuna, a gdjegod stigli, nitko nije miran!