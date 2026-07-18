Sandro Kulenović odlično ušao u sezonu i 'utrpao' četiri komada!

Sandro Kulenović briljirao je u visokoj pobjedi Torina u pripremnoj utakmici te je čak četiri puta zatresao protivničku mrežu. Hrvatski napadač bio je prvo ime susreta i pokazao da se nalazi u odličnoj formi uoči početka nove sezone, potvrdivši da bi mogao imati važnu ulogu u momčadi sa sjevera Italije. Njegov klub pobijedio je talijanskog niželigaša Pinzolo Valrendenu (13-0).

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Pokretanje videa... 01:02 Kulenovićeve proslave | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bivši napadač Dinama već je ostavio dobar dojam nakon dolaska u Italiju, a nova golgeterska forma dodatno je oduševila navijače i stručni stožer. Četiri pogotka u jednoj utakmici rijetko se viđaju, pa će Kulenovićev nastup sigurno biti jedna od glavnih tema u talijanskim sportskim medijima, a samim time što ih je postigao u drugom poluvremenu nakon što je ušao u igru.

Osim njegova četiri gola, hat-trick je dao Tommaso Gabellini, dva pogotka dodali su Cesare Casadei i Gaetano Oristanio, a zabili su po gol još Giovanni Simeone te Alieu Njie.

Kulenović je u Torino stigao krajem siječnja iz Dinama na posudbu vrijednu 500 tisuća eura. Nakon što je talijanski prvoligaš osigurao ostanak u Serie A, aktivirana je klauzula prema kojoj je hrvatski napadač otkupljen za tri milijuna eura, pa je od 1. srpnja i službeno postao igrač Torina. Unatoč tome, talijanski mediji posljednjih tjedana pišu kako klub razmatra promjene u napadačkom kadru.

Na početku boravka u Italiji Kulenović je ostavio vrlo dobar dojam, no s vremenom je njegova forma pala. Proljetni dio prvenstva zaključio je bez pogotka u Serie A, dok je jedini gol nakon dolaska u Torino postigao u Kupu Italije.