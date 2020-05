Sane je pred vratima! Bayern mora smekšati još samo City

Nogometa nema, ali to ne znači da ne može biti transfera, ili barem razgovora na tu temu. Nećemo nadolazećeg ljeta više biti svjedoci onim "nejmarovskim" transferima, međutim, nekoliko "bombi" trebalo bi se dogoditi.

Prva na redu je Leroy Sane. Njemački Bild rekao je da su pregovori oko Manchester Cityja i Bayerna u završnoj fazi i da su Nijemci dogovorili manje-više sve uvjete s igračem.

Sada im preostaje onaj drugi dogovor, sa Cityjem oko odštete. Da su ti razgovori krenuli prošle sezone, iznos je mogao dosegnuti i devet znamenki. No njemački reprezentativac se ozlijedio, nije igrao, došla je korona i logično je da je cijena u padu.

- Bio je u dobroj formi prije nego se ozlijedio, no još nije napravio onaj proboj do vrhunskog igrača. On je na raskrižju; ili će nastaviti raditi ili će biti samo talent. Mislim da cijena od 100 milijuna eura nije opravdana - govorio je nedavno o Saneu bivši Bayernov trener Jupp Heynckes.

Foto: MATTHEW CHILDS

Ali, svejedno je i dalje vrlo visoka, barata se iznosom od 60 milijuna eura s izvjesnim rastom. Ni City neće, jasno, dopustiti da bude manja od one koju je platio Schalkeu 2016. godine, a bila su to 52 millijuna eura.

Također, Saneu je ostala još jedna godina tog ugovora što se isto mora uzeti u obzir kod pregovaranja odštete.

Kad smo već kod ugovora, Bavarci su napravili još jedan dobar posao, tj. vezali Thiaga Alcantaru novim ugovorom.

- Mogu sa zadovoljstvom objaviti da su igrač i klub postigli dogovor. Službeno će biti ovog tjedna - rekao je novinar Christian Falk.

Španjolac je u Bayern došao još 2013. godine na inzistiranje Pepa Guardiole, a prije njega posljednjih tjedana isto su napravili Müller i Davies.