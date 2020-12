Izjave za klupske televizije i web stranice obično su klasične fraze pod nadzorom službi za odnose s javnošću, ali... Rijeka nije običan klub niti su ljudi koji u njoj rade obični.

Pa je u eter lansirala intervju sa predsjednikom (i dopredsjednikom HNS-a) Damirom Miškovićem u kojem niti jedna tema nije ostala netaknuta i nijedna brojka nije gurnuta pod tepih.

U razgovoru za HNK Rijeka TV Mišković je rekao jako puno toga, a počelo je s monografijom i novim rođendanom.

- Povjesničari su napravili jednu fantastičnu monografiju. Napravili su istraživanje kakvo dosad nikad nije napravljeno. Rijeka je živjela i nogomet igrala u puno država daleko prije 1945. Mi smo na našu povijest ponosni. Prošla monografija nije imala toliko detaljno analizirani taj element prije 1945., ova nova ima i klupska je povijest sada istražena kako treba.

Kritika i prigovora ima.

- Svatko ima pravo na mišljenje i pravo da to mišljenje javno istakne, posebno u ovako otvorenom gradu kao što je Rijeka. Ali ne možemo ignorirati ono što je struka zaključila i oblikovala u jednu vrijednu knjigu. Nisam to istražio i napisao ja ili bilo tko drugi 'ko je danas u klubu, nisam ni vidio te ljude koji su pisali. Radi se o meritumu struke, o povjesničarima.

Pala je i najava:

- Mi ćemo sljedeće godine slaviti 115 godina kluba. I to sa jednim novim, posebnim i neobičnim dresom kojeg pripremamo s našim partnerom, španjolskom Jomom. Dres ne samo za kolekcionare nego ćemo i koju utakmicu odigrati u tom dresu u kojem bi trebalo biti sačinjeno svih 115 godina povijesti Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.

Pogled unazad na 2020.?

- Hvala svima u klubu koji su shvatili ozbiljnost situacije s pandemijom. Mene je početak te priče zatekao u Dubaiju i brzo je bilo jasno kako uz brigu za ono najvažnije, zdravlje, moramo odmah misliti i na budžet. Zajedno smo Rijeka i bili smo to i kad je trebalo srezati troškove, a kako smo na kraju 2020. usred lock-downa onda je lako predvidjeti da će i 2021. biti jako izazovna i teška što se financija tiče.

Frka je na sve strane, ne samo u Rijeci i Hrvatskoj.

- Godinu smo završili sanirajući neke minuseve iz prošle godine. Osvojili smo opet Kup, ušli u skupine Europske lige i nismo u gubitku. Barcelona je 450 milijuna eura u gubitku, u Italiji sa svim TV pravima i sponzorima po četiri mjeseca igrači nemaju plaće. Da ja mjesec dana ne isplatim plaću ja mislim da bi me medijski razapeli :)

Rijeka ima najmlađu momčad u Prvoj HNL, a imala je i u EL.

- Srećko, Mance i Rožman su napravili odličan posao i stvorili ekipu kakvu želimo. Prvih pet godina sve je išlo prema osvajanju naslova prvaka, a kad smo taj povijesni cilj ostvarili promijenili smo pristup i krenuli u podmlađivanje momčadi. Dakle, jeftinija momčad, ali i dalje konkurentna. I baš je takva. I, jako važno: imamo i imat ćemo strpljenja za naše mlade.

Budžet?

- Cijeli klub sada košta 11-12 milijuna eura. Dakle 4-5 milijuna manje nego prošle godine. A dok ne prođu efekti ove pandemije moguće je da smanjimo za još 4-5 milijuna. Pomogao je plasman u EL skupinu pa sada ne moramo prodavati toliko igrača.

Nema više EL za naše klubove.

- Ja sam očekivao da će iz HNL-a drugi i treći klub ići izravno u skupine Konferencijske lige. Hrvatska je druga na svijetu, stalno imamo klub u skupini Lige prvaka ili Europske lige i to smo zaslužili, ali eto... Za nas se zapravo ništa nije promijenilo što se tiče ulaska u Europsku skupinu jer opet imamo pretkola i play-off, a zarada će biti manja.

Najveći problemi hrvatskog nogometa?

- Financiranje i temelj svake sportske priče: omladinski pogoni i infrastruktura. Za jako su puno sportova država i gradovi riješili infrastrukturu. Dvorane i bazeni su sagrađeni. Fantastične dvorane i bazeni, i hvala Bogu da je tako. Samo u nogometu se riješi ili privatnim kapitalom kao mi sa kampom na Rujevici ili nikako. A u nogometu zarađuju igrači i agenti, klubovi ne plivaju u novcu. Često uspoređujemo sport i kulturu. To su dvije branše koje nikad ne mogu biti profitabilne. Znamo da najbolji glumci, pjevači i ansambli ne mogu zaraditi dovoljno da pokriju sve troškove, a sad zamislite da si još moraju i sagraditi kazalište?! A od nogometa se upravo to traži. I to samo od nogometa. Na razini države stadioni nisu toliko skupi. Samo moramo biti pozitivni.

Kantrida?

- Neki dan sam rekao familiji: prije nego što se jednom ostavim predsjednikovanja Rijekom najveća želja mi da ja napravim novu Kantridu. I radim na tome, guram, nadam se i mislim da nije nemoguća misija. U narednih godinu-dvije mogao bi biti trenutak da ostvarimo te snove.

Nenatkriveni dio Rujevice?

- Natkrivanje sjevera i istoka Rujevice tj. završetak stadiona s obje strane koštalo bi 7-8 milijuna eura! Jer zbog posebnosti ovog našeg novog podneblja, zbog bure, treba raditi skupe konstrukcije kao ona na našoj zapadnoj tribini, konstrukcije koje mogu izdržati i vjetar od 200 km/h. Ali i ovako je sjajan stadion, na Rujevici kad zagrmi 5 tisuća naših navijača trese se kao da ih je 50 tisuća. Po prosjeku imamo 500-injak djece po utakmici i to jednostavno fa-nta-sti-čno.

Ne natkriva cijelu Rujevicu jer vjeruje da će kad-tad napraviti Kantridu pa Rujevicu ostaviti kao kamp. Što god radio uvijek ga udaraju ispod pojasa i to - baš u Rijeci.

- Znala me pogađati jalnost dijela ljudi iz mog grada, mog kraja. Što bi trebali napraviti mi u klubu? Da Rijeka bude prvak svijeta?! Ali navikne se čovjek i na to. Rijeka i riječki kraj trebali biti podrška klubu Rijeci. I Primorju, Orijentu i Opatiji (Matijaš i Bogolin rade baš sjajan posao), i Zametu i Kvarneru... Manjina je uporna u toj svojoj jalnosti. Ali većinski osjećamo podršku. Premda nikad neću promijeniti mišljenje da trebamo generalno biti pozitivniji u životu.

Želja za 2021-?

- Zdravlje, povratak na Kantridu i investitor koji će Rijeku dignuti i dvije razine više nego što smo to napravili moja obitelj, ja i svi koji rade u klubu.