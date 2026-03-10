Obavijesti

Sport

Komentari 0
KYLE WALKER

Sanjat će Perišića! Engleski bek se oprostio od reprezentacije...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sanjat će Perišića! Engleski bek se oprostio od reprezentacije...
BEST OF: najbolje fotografije Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igranje za Englesku oduvijek je bila najveća čast u mojoj karijeri i nešto na što ću uvijek biti ponosan. Hvala svakom suigraču, treneru, menadžeru, dvanaestom igraču, rekao je Kyle Walker

Admiral

Engleski 35-godišnji branič Kyle Walker objavio je u utorak da se oprašta od nastupa za reprezentaciju u čijem je dresu odigrao 96 utakmica. Posljednji nastup je imao u lipnju prošle godine, kad je Engleska poražena od Senegala u prijateljskom dvoboju.

Kyle Walker file photo
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

"Igranje za Englesku oduvijek je bila najveća čast u mojoj karijeri i nešto na što ću uvijek biti ponosan. Hvala svakom suigraču, treneru, menadžeru, dvanaestom igraču i svima iza kulisa koji su bili dio putovanja. Svaki urlik navijača gurao je momčad naprijed i radujem se što ću im se pridružiti kako bih podržao dečke na Svjetskom prvenstvu. Uspomene u dresu Engleske ostat će sa mnom zauvijek", napisao je Walker u objavi na Instagramu.

Debitirao je u dresu "Tri lava" 2011., a sudjelovao je u svim najvećim ostvarenjima engleske reprezentacije u posljednjih 15 godina: polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, gdje su Englezi u produžetku izgubili od Hrvatske, te u porazima u finalima europskih prvenstava, 2021. u Londonu od Italije (u raspucavanju s 11 metara) te 2024. u Berlinu od Španjolske (2-1). Baš preko njega Perišić je zabio za 1-1 u polufinalu SP-a 2018.

BEST OF: najbolje fotografije Hrvatska - Engleska
BEST OF: najbolje fotografije Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Povodom Walkerove odluke oglasio se i izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel:

"Znam da će mi se svi engleski navijači pridružiti u čestitkama Kyleu na nevjerojatnoj međunarodnoj karijeri. Iako sam s njim radio samo kratko vrijeme, uvijek sam bio svjestan da je bio jedan od engleskih velikana koji je u potpunosti prihvatio najveću čast predstavljanja svoje zemlje. Međunarodna karijera koja traje 14 godina i pet velikih turnira svjedoči o Kyleovoj predanosti. S velikim ponosom se može osvrnuti na svoje vrijeme s Tri lava."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026