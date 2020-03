Ronaldo se javio iz bolnice: Majka je stabilno, oporavlja se

Kako stvari stoje, a ne stoje baš najbolje za majku Cristiana Ronalda Dolores Aveiro koja je u utorak prijepodne doživjela moždani udar, Juventus će protiv Milana u uzvratnom susretu polufinala Talijanskog kupa u srijedu u Torinu biti oslabljen za svoju najveću zvijezdu.

Ronaldo je, sasvim očekivano, u utorak otputovao u domovinu sa zaručnicom Georginom i najstarijim sinom Cristianinhom, u bolnicu u Funchal, istoj onoj u kojoj je i rođen, a gdje je njegova majka zbrinuta nakon moždanog udara.

Odmah je operirana odnosno podvrgnuta kirurškoj intervenciji čišćenja arterija. Srećom, Ronaldova je majka vrlo dobro podnijela operaciju i izvan je životne opasnosti, a stanje se tijekom dana popravilo.

- Hvala vam na porukama potpore. Majka je stabilno i oporavlja se. Moja obitelj i ja zahvaljujemo se medicinskom osoblju i molimo vas za malo privatnosti - napisao je Portugalac.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.