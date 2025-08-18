Obavijesti

POTOP SANTOSA

VIDEO Santos primio šest golova, Neymar plakao: 'Imate nas pravo vrijeđati i psovati'

Santos je izgubio s velikih 6-0 kod kuće od Vasca da Game te je sada samo tri boda od zone ispadanja. Klub je odmah nakon poraza dao otkaz treneru Cleberu Xavieru, a Neymar se slomio nakon utakmice

Vodstvo brazilskog nogometnog prvoligaša Santosa uručilo je otkaz treneru Cleberu Xavieru (61) nakon teškog, 0-6 poraza od Vasco da Game u 20. kolu nacionalnog prvenstva. Xavier je preuzeo klub u travnju, a u 15 susreta pod njegovim vodstvom Santos je upisao pet pobjeda, četiri remija i šest poraza. Presudio mu je ponižavajući domaći poraz od Vasco da Game nakon kojeg se slavni brazilski klub opasno približio zoni ispadanja.Trenutačno Santos drži 15. mjesto sa 21 bodom, dva mjesta i dva boda više od zone ispadanja.

Xavierov odlazak označava još jedno turbulentno poglavlje za Santos, koji je prošlog studenog izborio povratak u brazilsku prvu ligu nakon što je proveo godinu dana u Serie B nakon svog prvog ispadanja u povijesti. Nekada sinonim za veličinu tijekom zlatnog doba koje je predvodio legendarni Pele, Santos se sada suočava s teškom bitkom kako bi zadržao svoj status u najvišoj ligi.

Danas momčad predvodi Neymar, no daleko je od igara kojima se proslavio u dresu Barcelone i PSG-a. Nakon domaćeg debakla Neyar je bio iznimno kritičan prema momčadi.

- Morate objasniti naš stav na terenu. Koji je, ukratko, bio užasan. Sramota je igrati tako u dresu Santosa. Sram me je. Potpuno sam razočaran našom igrom. Navijači imaju puno pravo prosvjedovati, očito bez upotrebe nasilja... Ali ako žele psovati i vrijeđati, u pravu su  - kazao je brazilskim medijima.

- Mislim da danas svatko treba spustiti glavu, otići kući i razmisliti o tome što želi raditi. Jer s današnjim stavom, ako moramo raditi ono što smo danas radili na terenu, mislim da se uopće ne moramo pojaviti u srijedu - poručio je Neymar koji se vratio u Santos u siječnju nakon boravka u saudijskom klubu Al-Hilal.

